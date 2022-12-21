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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة عبدالمنعم بملامح صادمة في أحدث ظهور.. والجمهور: «عملية تجميل» |شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة مروة عبد المنعم مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها بتطبيق انستجرام وظهرت بملامح مختلفة مما دفع لتكهن متابعيها حول إجرائها عمليات تجميل .

آخر أعمال مروة عبد المنعم

"رابونزل" هو عرض راقص غنائي عائلي، من بطولة النجمة مروة عبد المنعم، ومن إخراج المخرج محسن رزق، وهو يعتبر ثاني عروض "بيانولا شو" بعد عرض مسرحية "الجميلة والوحش" والذي حقق نجاحاً كبيراً، ويعتبر جزءا من مجموعة من المسرحيات ستقدمها شركة "سي سينما" للمسرح العائلي.

وتدور القصة حول زوج وزوجة يعيشان في مكان بعيد في غابة تعيش فيها ساحرة شريرة وفي أحد الأيام جلست الزوجة في شُرفة المنزل، ونظرت إلى حديقة الساحرة الشريرة، ورأت فيها أطيب أصناف الثمار، وتمنّت لو أنها تتذوق منها، وبعد فترة ولدت الزوجة طفلة جميلة جدًا، وفرح الزوجان بها وأطلقوا عليها اسم ربانزل، وكانت ربانزل أجمل من جميع الأطفال.

وفجأة! ظهرت الساحرة الشريرة وأخذت ربانزل من والدَيْها، وضعت السّاحرة ربانزل في برجٍ عالٍ جدًا، ولم تجعل لهذا البرج أيّ باب أو درج، ولم يكن فيه إلا نافذة صغيرة فقط يدخل منها الهواء ونور الشمس، ومرّت الأيام حتى أصبحت ربانزل فتاة جميلة ذات شعرٍ طويل جدًا.

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