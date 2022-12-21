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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تقنية تعمل على تنظيف المصباح الكهربائي في دقائق.. تفاصيل

تقنية تعمل على تنظيف
تقنية تعمل على تنظيف المصباح الكهربائي في دقائق

اللمبة الكهربائية وسيلة جيدة لإضاءة المنزل إنه جزء مهم من حياتنا، تبقى المصابيح على حوامل الحائط لسنوات، لكننا لا نهتم أبدًا بتنظيفها في بعض الأحيان تكون على ارتفاع يصعب تنظيفها.

التنظيف المنتظم ضروري لإضاءة منزلك بشكل جيد،لذلك نقدم لكم فيما يلي بعض الطرق الرائعة لتنظيف المصباح الكهربائي وزيادة كفاءته وضوءه وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيفية تنظيف المصباح الكهربائي 

إذا كان لديك ضوء هالوجين ، انتظر حتى تبرد اللمبة قبل إزالتها لتنظيفها الآن أخرج المصباح من الحامل بمساعدة قطعة قماش جافة الآن نظف الغبار والأوساخ على المصباح بقطعة قماش نظيفة بعد ذلك ، احتفظ بالمصباح في الهواء حتى يجف لمدة 15 دقيقة تقريبًا هذا لن يضر المصباح.

كيفية تنظيف الصمام

لمبة 1

في الوقت الحاضر ، حلت مصابيح LED محل المصابيح على عكس المصابيح المتوهجة ، تظل مصابيح LED باردة كما تتمتع بعمر افتراضي أطول مقارنةً بالمصابيح ذات اللون الأصفر القديم لهذا السبب يتم تغييرها كل عامين لكنهم يحتاجون أيضًا إلى التنظيف بانتظام خلاف ذلك ، فإن الغبار والأوساخ ستخفض من ضوء المصباح ولن يتمكن المنزل من الإضاءة.

كن حذرًا أثناء تنظيف المصباح

  1. من الضروري اتخاذ الاحتياطات قبل تنظيف المصباح. مع هذا يمكنك تجنب الحوادث غير المرغوب فيها. لذلك ، قبل إزالة المصباح ، قم بإيقاف تشغيل مفتاحه أو مفتاحه الرئيسي.
  2. محاولة تنظيف لمبة ساخنة على عجل يمكن أن تؤذيك. من الأفضل تركها تبرد.
  3. قبل تنظيف المصباح ، أخرجه من الحامل ، فسيكون عملك أسهل. أيضًا ، سيتم إنقاذك من أي نوع من الحوادث.
  4. لا تقم أبدًا بتنظيف المصباح بقطعة قماش مبللة يجب أيضًا حمايته من التبلل قد تنفجر إذا كنت تمرر قطعة قماش مبللة قليلاً فوقها ، فلا تضعها مرة أخرى في الحامل حتى تجف.
  5. عندما يكون المصباح نظيفًا تمامًا ، أعده إلى الحامل. سوف يعطي نفس الضوء كما كان من قبل.
  6. ضع في اعتبارك ، قم بتشغيله فقط بعد تثبيته في الحامل وإلا فقد تتعرض للصعق بالكهرباء.

يمكن تنظيف المصباح الكهربائي المثبت في المنزل بسهولة لكن أثناء تنظيفه ، ضع في اعتبارك الأشياء المذكورة أعلاه.

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