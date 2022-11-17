نصائح وحيل المطبخ.. كيفية إزالة رائحة البيض واللحوم من الأواني

يفضل الكثير من الأشخاص تناول أصناف مثل البيض ولحم الضأن البرياني، لا شك أن رائحتها رائعة، ولكن بعد غسل الأواني، غالبًا ما تبقى الرائحة.

ويستخدم البعض سائل غسيل الأطباق المعطر لإزالة هذه الرائحة، ولكن حتى ذلك الحين يصعب التخلص من رائحة البيض واللحوم.

فى هذا السياق، نوضح لكِ كيف يمكنك إزالة رائحة البيض واللحوم من الأواني بسرعة كبيرة.

افصلي الأواني

القاعدة الأولى هي إبقاء الأواني المستخدمة لطهي البيض ولحم الضأن منفصلة عن الأواني الأخرى في المنزل، لأنه حتى بعد الغسيل، تستمر الرائحة فيها، وفي مثل هذه الحالة، يمكن أن تنتشر رائحتها إلى أوانٍ أخرى.



اغسلي الأواني بالماء الساخن

إذا كنتِ طهوتِ البيض أو لحم الضأن في أوانٍ، فقومي على الفور بنقع هذه الأواني في الماء الساخن.

هذه هي الطريقة الأفضل والأساسية للتخلص من الروائح العنيدة.

في الواقع، يزيل الماء الساخن الرائحة المنبعثة والشحوم عن الأواني بسرعة كبيرة.

استخدمي منظفات ذات نوعية جيدة

استخدمي منظفًا جيدًا لغسل الأطباق لإزالة رائحة البيض أو اللحوم من الأواني.

يستغرق الكثير من الوقت والجهد لإزالة هذه الرائحة بالسائل العادي.

اغسلي الأواني في أسرع وقت ممكن

إذا أزعجتك رائحة البيض القادمة من الأواني، ضعيها في الغسالة فور الطهي.

نظرًا للاحتفاظ بها لفترة طويلة، لن يتم امتصاص رائحة اللحوم والبيض في الأواني فحسب، بل ستنتشر أيضًا في المطبخ والمنزل.

لن تزيل العلاجات البسيطة المذكورة هنا رائحة البيض من الأواني فحسب، بل ستحمي الأواني أيضًا من إفساد طلائها.