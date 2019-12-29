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رئيس تثقيف القومي للتغذية يكشف عن علاقة الصابون السائل بالسرطان

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:09 م
خطورة الصابون السائل
خطورة الصابون السائل
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رشا عوني
أكد الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن الصابون السائل الذي تستخدمه النساء في غسل الأواني والأطباق خطير بكل أنواعه لكن الأمر يحتاج لبحث ودراسة علمية لإثبات مدى خطورته بشكل علمي واضح.

وأوضح رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية لـ صدى البلد، أن كل أنواع الصابون السائل سواء المعروف أو المغشوش،تحتوي على مركبات كيميائية ضارة بالصحة، ولا يقتصر الأمر فقط على الصابون السائل الرخيص أو المغشوش، بل يشمل أيضًا الأنواع المعروفة .

وأوضح مجدي نزيه أن تأثير أضرار الصابون السائل على الإنسان تختلف من فرد لأخر، وفقًا للعديد من العوامل، فقد يكون خطيرًا ويسبب السرطان بالنسبة لشخص، لكن لا يكون له نفس التأثير على شخص آخر.

وأوصى رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية النساء بغسل الأيدي 5 مرات على الأقل بعد استخدام الصابون السائل، لأنه يظل عالق بالأيدي وبالأواني أيضًا.

أما عن الصابون الآمن فأكد مجدي نزيه أنه غالي الثمن لكنه متوفر في الأسواق وخالي من المواد الكيماوية، لكن لا يقبل عليه الكثيرون ولا يشتريه إلا من يضع صحته على رأس أولوياته.

جدير بالذكر أن النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتموين، بشأن انتشار مصانع منظفات صناعية لا تلتزم بالموصفات القياسية ومنتجاتها مغشوشة تسبب أضرارا صحية.

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رئيس تثقيف القومي للتغذية يكشف عن علاقة الصابون السائل بالسرطان

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