احذري.. صابون المواعين يسبب العقم والسرطان

لا يخلو أي منزل من زجاجة صابون سائل، لغسل الصحون يوميًا، فتقوم كل سيدة بهذه المهمة عدة مرات على مدار اليوم، وتستخدم الصابون أيًا كان نوعه أو سعره، سواء كان موثوقًا به أو مغشوش ورخيص الثمن كما هو متوفر في الكثير من المناطق، إلا أن الأبحاث والدراسات الحدثية أثبتت خطورة الصابون السائل والمنظفات على صحة الإنسان، وتتسبب في عدة مخاطر صحية أبرزها سرطان الجلد .



وشنر موقع صحيفة daily mail البريطانية دراسة حدثية حول مخاطر المنظفات بأنواعها، وأكد الباحثون في جامعة كاليفورنيا أن الصابون السائل والمنظفات تحتوي على الكلور والمبيضات، ما يتسبب في العقم للنساء، وسرطان الجلد .



وأكدت الدراسة أن استخدام المنظفات بشكل مفرط يسبب تدمير الميتوكونداريا في خلايا الجسم ما يؤثر بشكل سلبي على هرمون الإستروجين وبالتالي يضعف قدرتهن على الحمل .



كما أوضحت الأبحاث أن المنظفات والصابون السائل تحتوي على مادة الأمونيا التي تتسبب في أمراض تنفسية ومشاكل بالرئة.



أما موقع treehugger، أكد أن الصابون السائل المستخدم في غسل الصحون وكذلك المنظفات تحتوي على موادة كيميائية سامة مسرطنة، وتسبب سرطان الجلد على المدى البعيد بعد فترة طويلة من استخدامه، خاصة وإذا كان هذا النوع من الصابون مغشوشًا وغير موثوق في طريقة تصنيعه.



كما أوضح تقرير موقع treehugger، أن المنظفات تحتوي على مادة الفورمالديهايد التي تسبب تهيج الجلد والعينين والرئتين والحساسية.



كذلك تحتوي بعض المنظفات على مادة التريكلوسان، وهذه تزيد من خطورة الإصابة بالسرطان، تأثيرات الجهاز المناعي، تأثيرات الجهاز العصبي، والحساسية أيضًا و تهيج الجلد.