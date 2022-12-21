محطات في حياة نجلاء فتحي بعيد ميلادها الـ 71

تحتفل اليوم الأربعاء، النجمة نجلاء فتحى بعيد ميلادها الـ 71 والذى لقبها الجمهور بـ"الفاتنة" ، حيث تعد نجلاء من أكثر الوجوه الجذابة فى السينما المصرية.

نشأة الفنانة نجلاء فتحي وبدايتها الفنية



وُلدت الفنانة نجلاء فتحي في 21 ديسمبر عام 1951، في مدينة الفيوم المصرية، اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حسين فتحي، وكان “نجلاء فتحي” اسم الشهرة الذي اختاره لها الفنان عبد الحليم حافظ، صديق عائلتها.



عاشت فتحي طفولة مستقرة حتى عمر الحادية عشر، ثم انفصل والديها وبدأت تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب تنقلها ما بين الفيوم والقاهرة، ومع بداية سن المراهقة رأى والدها أن الأفضل لها أن تنتقل للعيش مع والدتها في القاهرة.

بدأ مشوارها الفني في عمر الخامسة عشر، عندما رآها المنتج عدلي المولد مصادفةً وأعجب بجمالها، فرشحها للعمل معه، رفضت في البداية ثم اقتنعت بعد نصيحة من الفنان عبد الحليم حافظ.



أولى مشاركاتها كممثلة كانت في فيلم الأصدقاء الثلاثة عام 1966، الذي جسدت فيه دورًا صغيرًا، ثم غامر المنتج رمسيس نجيب باختيارها لأول بطولة مطلقة وكان عمرها 17 عامًا فقط، من خلال فيلم أفراح.



بعد نجاح فيلم أفراح، توالت أعمالها الفنية، فشاركت في أفلام: روعة الحب، نص ساعة جواز، غرام تلميذة، صراع المحترفين، أسرار البنات، ابن الشيطان، نهاية الشياطين، حياتي، حرامي الورقة، أوهام الحب، امرأة زوجي.



جدير بالذكر أن الفنانة نجلاء فتحي كانت مرشحة لبطولة فيلم أبي فوق الشجرة أمام الفنان عبد الحليم حافظ، لكنها رفضت الدور بسبب التزامها بعقد فيلم أفراح، الأمر الذي أغضب حافظ منها واستبدلها بالفنانة ميرفت أمين.

أزواج الفنانة نجلاء فتحي



تزوجت الفنانة نجلاء فتحي 4 مرات، الزواج الأول كان سريًا وكانت في عمر الثامنة عشر، حيث جمعتها قصة حب بالمهندس أحمد عبد القدوس نجل الأديب إحسان عبد القدوس.



كان أحمد ما يزال طالبًا في كلية الهندسة ورفضت عائلته تزويجه في هذا السن، فعرض على فتحي الزواج بشكلٍ سري ووافقت، استمر زواجهما مدة عامٍ فقط وانتهي بالطلاق.



الزواج الثاني كان من المهندس سيف أبو النجا عام 1973، صديق شقيقها الأكبر، نشأت بينهما علاقة حب بعد أن أظهر اهتمامه بأعمالها الفنية وشعرت بأنه لن يقف عائقًا أمام طموحها، تزوجا وأثمر الزواج عن ابنتها الوحيدة ياسمين، لكنه انتهى بالطلاق أيضًا.

يذكر أن المهندس سيف أبو النجا هو الشقيق الأكبر للفنان خالد أبو النجا، وهو معروف بتجربته التمثيلية الوحيدة، حيث شارك في فيلم إمبراطورية ميم، وجسد فيه شخصية مصطفى الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة.

في بداية الثمانينات، تزوجت الفنانة نجلاء فتحي من أمير سعودي، عاشت معه ما بين القاهرة وباريس، واشترط أن تقدم عملًا فنيًا واحدًا كل عام، وانتهى الزواج بعد 3 سنوات ونصف.



الزواج الرابع كان عام 1992 من الصحفي والإعلامي حمدي قنديل، الذي كان حب حياتها وعاشت معه علاقة مستقرة حتى رحيله عام 2018، بداية تعارفهما كانت من خلال حوارٍ صحافي وكانت هي من عرضت الزواج عليه.