بحضور مئات السائحين.. تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك |شاهد

شهدت مدينة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، احتفالية تعامد الشمس على المحور الرئيسي لمعبد الكرنك، وهي الظاهرة التي تحدث في يوم 21 ديسمبر من كل عام، والذي يوافق بداية فصل الشتاء رسمياً، وذلك بحضور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعداد كبيرة من السائحين والأثريين الذين حرصوا على الحضور لمشاهدة تلك الظاهرة الفريدة.



وشملت فعاليات الاحتفال بعض الفقرات الفنية من فرق الفنون الشعبية والتنورة والاستماع إلى الموسيقى المقدمة من خلال شركة مصر للصوت والضوء.



ويقول الباحث الأثري الدكتور الطيب غريب مدير معبد الكرنك إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك هي ظاهرة فريدة من نوعها في مصر على العالم كله حيث إن الشمس فى هذا اليوم تشرق بطريقة تدريجية منظمة للتعامد على حجرة ومقصورة الزورق المقدس وسط معبد الكرنك وهو نفس توقيت الانقلاب الشتوي وهو ما يدل على معرفة المصري القديم حساب الأعوام والسنين والأيام وكذا براعته فى حسابات الهندسة الدقيقة فى دخول الشمس بطريقة معينة إلى داخل مقصورة الزوق المقدس فى توقيت ثابت فى يوم واحد من كل عام.



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