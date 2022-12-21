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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكب حاول تهريب 48 كيلو شعر طبيعي بمطار القاهرة.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة من محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.  

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة الخطوط الجوية الإماراتية اشتبه أحمد جمال مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لقصر مدة سفر الراكبة وارتباكها الشديد.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد زغلول مأمور الفحص وفرج حمدي محمد رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكبة.

وبالعرض على تامر عادل مدير إدارة الحركة قرر تكليف عبدالحليم محمد عبد المحسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 48 كيلو جرام من الشعر الطبيعي داخل حقائبها.

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 168 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك  بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

 

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