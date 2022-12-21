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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1695 مريضا في قافلة علاجية بقرية ميت العز بالدقهلية

صوره من القافله
صوره من القافله

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وجه الدكتور شريف مكين  وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 19 ،20 ديسمبر في قرية ميت العز مركز ميت غمر والتى تبعد عن مستشفى ميت غمر المركزي 16 كم  تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
وجرى خلال فعاليات اليوم توقيع الكشف على 1695 مريضاً كما تم خلال هذه القافلة لاول مرة  تسجيل حجز المواطنين إلكترونيا  منعا لتكرار الحالات و حرصا علي تقديم افضل استفادة ممكنة لاكبر عدد من المواطنين
وقد ضمت  ١٢ عيادة منهم ١٠ عيادات متنقلة: ( ٢ باطنة , ٢ اطفال ، عظام،  جراحة ،اسنان ، جلدية ، رمد ، أنف وأذن  ، ، نساء ) . فضلاً عن  عيادتين داخل الوحدة و معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي : 
باطنة              ٢٦٥
أطفال              ٣٠٨
عظام               ٢٢١ 
جراحة             ١١٣
أنف وأذن         ١٥٣ 
جلدية              ٢٠٠ 
أسنان               ١٠٦ 
رمد                  ١٥٥         
نسا وتنظيم أسرة     ١٤٠
كما تم إجراء عدد   239 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، ونحو 85 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ85 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 110 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار  48 قراراً  للعلاج على نفقة دولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية ، مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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الدقهلية مديرية الصحة قافلة طبية مركز ميت غمر وكيل الوزارة مستشفى ميت غمر مبادرة الكشف المبكر مديرية الصحة بالمحافظة

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