الكشف على 1695 مريضا في قافلة علاجية بقرية ميت العز بالدقهلية



وجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 19 ،20 ديسمبر في قرية ميت العز مركز ميت غمر والتى تبعد عن مستشفى ميت غمر المركزي 16 كم تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

وجرى خلال فعاليات اليوم توقيع الكشف على 1695 مريضاً كما تم خلال هذه القافلة لاول مرة تسجيل حجز المواطنين إلكترونيا منعا لتكرار الحالات و حرصا علي تقديم افضل استفادة ممكنة لاكبر عدد من المواطنين

وقد ضمت ١٢ عيادة منهم ١٠ عيادات متنقلة: ( ٢ باطنة , ٢ اطفال ، عظام، جراحة ،اسنان ، جلدية ، رمد ، أنف وأذن ، ، نساء ) . فضلاً عن عيادتين داخل الوحدة و معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة ٢٦٥

أطفال ٣٠٨

عظام ٢٢١

جراحة ١١٣

أنف وأذن ١٥٣

جلدية ٢٠٠

أسنان ١٠٦

رمد ١٥٥

نسا وتنظيم أسرة ١٤٠

كما تم إجراء عدد 239 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 85 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ85 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 110 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 48 قراراً للعلاج على نفقة دولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية ، مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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