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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وقف بيع موبايلات iPhone الرخيصة..تفاصيل

وقف بيع موبايلات iPhone
وقف بيع موبايلات iPhone الرخيصة..تفاصيل

تمتلك شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة عدة طرز مختلفة من هواتف آيفون iPhone ، ولكن النماذج الأكثر شيوعًا كانت إصدارات Pro و Pro Plus خلال السنوات القليلة الماضية ، بينما التجارب المتعددة مع إصدارات الهواتف من الفئة المتوسطة إلى المنخفضة لم تنجح بشكل جيد بالنسبة للعلامة التجارية.

 

وظهر أحدث تقرير للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo ، يتوقع به أن تلغي الشركة الهاتف الذكي القادم iPhone SE 4 أو تأجيل الإنتاج للهاتف لعام 2024 بسبب انخفاض الطلب عن المتوقع.

 

يُقال إن سببًا آخر لإلغاء الهاتف هو زيادة تكلفة المادة الخام بسبب تصميم الشاشة المميز ل iPhone  ، مما سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار بيع الهاتف الذكي. يمكن أن يساعد هذا أيضًا الشركة في تقليل نفقات تطوير المنتجات الجديدة ، خاصة في وقت يشهد ركودًا عالميًا ، وأي شيء توفره آبل يمكن أن يساعد العلامة التجارية في البقاء.

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جدير بالذكر أنه ليست طرازات iPhone SE فقط هي التي لا تلبي توقعات الشركة عندما يتعلق الأمر بالمبيعات بل كان الطلب قليلا على iPhone 13 Mini ، مما أدى إلى استبداله ب iPhone 14 Plus .

 

 والذي تم بيعه بشكل منخفض جدًا في السوق مقارنة بما توقعته الشركة، مما دفع عملاقة التكنولوجيا آبل إلى خفض إنتاج طراز iPhone 14 Plusوتعزيز طرازات Pro بسبب زيادة الطلب عليها.

iPhone آيفون Ming-Chi Kuo iPhone SE iPhone SE 4

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