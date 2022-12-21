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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض مسرحية "سيدتى الجميلة" في مصر ليلة رأس السنة

سيدتي الجميلة
سيدتي الجميلة

يستعد النجم  أحمد السقا مع النجمة ريم مصطفى لعرض مسرحية "سيدتي الجميلة" في مصر، يومى 30 و31 ديسمبر، على مسرح كايرو شو موفنبيك 6 أكتوبر، وذلك بعد تحقيق العرض نجاحاً كبيراً في السعودية، حيث أطلق صناع المسرحية البانرات الدعائية في الشوارع وعلى الكبارى كما تم فتح باب حجز التذاكر استعداداً للعرض.


ويعيد النجمان أحمد السقا وريم مصطفى تقديم مسرحية "سيدتى الجميلة" على خشبة المسرح مجدداً بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار. 

"سيدتى الجميلة" مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وتم تقد تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

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وتسجل "سيدتى الجميلة" التجربة الثانية للنجمة ريم مصطفى على خشبة المسرح بعدما قدمت العام الماضى مسرحية "في نص الليل" بمشاركة حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبد الرحمن توتا، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط، نيللى محمود، وإخراج عمرو عرفة، والعمل مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر. 

وفى سياق آخر تواصل ريم مصطفى تصوير مسلسلها الجديد "سر السلطان" المستوحى من قصة الأديب الراحل يوسف إدريس "سره باتع"، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها  تدور ما بين زمنين،  ومعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج  لخالد يوسف وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثل وممثلة من مختلف الأجيال.

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