جهاد جريشة يفجر مفاجآة بشأن هدف الأهلي الملغي أمام فاركو

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي، أن هدف كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام فاركو هدف صحيح وإلغائه قرار خاطئ.

وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الخطأ جاء من جانب تقنية الفيديو في رسم الخط، وكان من المقرر إحتسابه".

وأضاف جريشة: "حكم الفيديو هو نفسه الذي أخطأ أيضًا في إلغاء هدف بيرسي تاو مهاجم الأهلي أمام البنك الأهلي، في الموسم الماضي".

واستطرد الخبير التحكيمي: "لو تم رسم الخط بشكل صحيح بنقطة من آخر قدم لاعب الأهلي، كان تم احتسابه ولكن هذا لم يحدث، ولا يوجد تعمد في من جانب التحكيم المصري، ولكن الإمكانيات هي من تحكم".

واختتم: "مراجعة الهدف الثاني للأهلي ورسم الخط بهذا الشكل كارثة، وبرونو سافيو لم يستحق ركلة جزاء لأن المدافع لم يُلامس قدمه".