صبحي يبحث استعدادات إقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث

بحث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء استعدادات إقامة المهرجان المصرى الإماراتى الثانى لرياضة الهجن والتراث فى مارس المقبل بمضمار الهجن بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور صالح السعدى نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وعيد حمدان رئيس مجلس الاتحاد المصرى للهجن.

ركز الاجتماع على تحديد أعداد المشاركين والمقرر أن يصلوا إلى ١٥٠٠ مشارك، وعدد أشواط السباق والجوائز المقدمة للفائزين، والفعاليات المصاحبة للمهرجان من خلال إقامة مسابقة فى الشعر، ومن المقرر أن يتم تنظيمه من خلال الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون بين وزارات "الشباب والرياضة ، السياحة، الثقافة، التضامن الاجتماعي" وبالشراكة مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

كما بحث الاجتماع آلية إنشاء اتحاد مصرى للتراث بجنوب سيناء خلال الفترة المقبلة على غرار الاتحاد الإماراتي لما له من أدوار ستسهم فى إحياء التراث.

أكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية رياضة الهجن، والتى تشهد تطوراً واهتماماً كبيراً فى مصر ، لافتاً إلى مضمار الهجن الذى أنشأته الوزارة على أعلى مستوى بجنوب سيناء لاستضافة كافة سباقات الهجن المحلية والعربية على مدار العام.

طالب الوزير بعقد اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة لدراسة كل التفاصيل المتعلقة بالمهرجان، والذى سيتم تنظيمه بالشراكة مع الجانب الإماراتي فى أفضل صورة، مشيراً إلى عمق العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنظيم برامج وفعاليات شبابية ورياضية مشتركة.

كما استعرض اللقاء الخطة الإنشائية لوزارة الشباب والرياضة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بمحافظة جنوب سيناء على صعيد معسكرات الشباب حيث جار تطوير معسكر رأس سدر، ومعسكر الطور، ومعسكر نويبع، ومن المقرر افتتاحها فى النصف الأول من العام المقبل بجانب تطوير معسكر سانت كاترين والمزمع المضى فى أعمال التنفيذ عقب الانتهاء من المقايسات المحددة وافتتاحه فى نهاية العام المقبل ، علاوة على تنفيذ تطوير عدد من الملاعب بمنشآت جنوب سيناء ضمن خطة تطوير الملاعب فى رأس سدر ودهب وطور سيناء وجنوب سيناء.

من جانبه، تقدم محافظ جنوب سيناء بالشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر والذى ينعكس بدوره على تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية بجنوب سيناء، متطلعاً إلى نسخة مميزة من مهرجان الهجن فى مارس المقبل.

وفى هذا السياق ، أكد محافظ جنوب سيناء على المتابعة خلال الفترة المقبلة لكافة الاستعدادات المتعلقة بالمهرجان المصرى الإماراتى الثانى لرياضة الهجن والتراث، والاطلاع على كافة التطورات فى إطار تضافر الجهود للخروج به فى أفضل صورة تنظيمية.

فيما قال نائب سفير دولة الإمارات :"سباقات الهجن موروثا ثقافيا ورياضيا للعديد من الشعوب في العالم، لكنها تحظى بمكانة خاصة في دولة الإمارات، فهي إحدى أبرز روافد التراث الإماراتي التي ارتبطت بالعادات والتقاليد، وساهمت في بناء وتشكيل الهوية الوطنية للشعب الإماراتي جيلا بعد جيل، ووجدت دعما كبيرا من القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي وفر كل أشكال الرعاية لمختلف السباقات على أرض الإمارات وخارجها، من أجل الحفاظ على هذا الموروث المهم، وتوعية الأجيال الجديدة بخصوصيته".

أضاف نائب سفير الامارات بالقاهرة :" تحظى سباقات الهجن حاليا باهتمام خاص من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات"، مبيناً أن دولة الإمارات لديها ما يقرب من 34 ميدانا، وأكثر من 64 ألف مطية مسجلة بالإضافة إلى المهرجانات المختلفة سواء داخل الدولة أو خارجها ما يعني أن هذه الرياضة التراثية أصبحت تزدهر بشكل كبير ولاقت انتشارا واسعا.

حضر الاجتماع الموسع عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشيخ سلامة ابراهيم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للهجن، والنائب السابق ابراهيم رفيع ، ومجموعة من المشايخ المهتمين بالهجن فى مصر، وقيادات مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية".