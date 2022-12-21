المتهم حرقه حيا.. أول تصريحات لـ والد قتيل السعودية

السعودية..

أكد والد المجني عليه السعودي بندر قرهدي أنه لن يتنازل عن حق ابنه الشرعي، مطالباً السلطات السعودية بالقصاص من الجناة المتسببين بوفاته حرقاً، مؤكداً أنه لا يتمنى أن يفقد أب أو أم أبناءهم بالطريقة التي فقد بها ابنه.

وتساءل الوالد طه قرهدي خلال حديثه لـ"أخبار24"، عن الجرأة التي تدفع شخصاً لحرق آخر حياً، مؤكداً أن هذه الجرائم دخيلة على مجتمعنا الآمن، ولم نعرفها أو نسمع عنها إلا في الأفلام.

يذكر أن الضحية "قرهدي" في العقد الرابع من العمر وأب لولدين، قُتل قبل 10 أيام حرقاً داخل مركبته على يد صديقه في جدة، وألقي القبض على الجاني.

وكانت مصادر مقربة كشفت تفاصيل جديدة حول حـادثة وفاة أحد الأشخاص حرقا على يد صديقه، داخل مركبته في أحد المواقف بحي الإسكان الجنوبي في محافظة جدة.

وأكدت المصادر لـ"أخبار 24"، أن المـقتول كان في العقد الرابع من عمره، وهو أب لولدين ويعمل مضيفًا جويًا، مشيرة إلى أنه قُتـل غدرًا على يد صديق طفولته، في الحي الذي يسكن فيه الجـاني.

وكان المجني عليه حاول إنقاذ نفسه بالخروج من سيارته والتوجه إلى الطريق العام، وهو يردد بأعلى صوته "ايش سويت أنا أخوك..!"، وذلك بحسب مقطع فيديو متداول وثق جزءا من الحـادثة.

وأضافت المصادر أن المغدور حاول الذهاب للمركز الصحي الذي يقع بالحي نفسه، حيث أوصله شخص إليه، دون أن يعلم بأمر الحـادثة، مشيرة إلى أنه تحدث مع الحارس بالمركز، ثم تم نقله للمستشفى، إلا أنه توفي بعد ذلك.

وكانت شرطة محافظة جدة قد ألقت القبض على مواطن، لإضرامه النار في مركبة، ما أدى إلى وفاة قائدها متأثرًا بحروقه، إثر خلاف سابق بينهما.