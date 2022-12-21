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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام سعيد تنتهى من تصوير مشاهدها في مسلسل عودة البارون.. صور

ريهام سعيد
ريهام سعيد

إنتهت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد من تصوير مشاهدها بمسلسل "عودة البارون" داخل أحد الفنادق بطريق إسكندرية الصحراوي المقرر  أن تخوض به موسم الدراما الرمضانية 2023

 

مسلسل عودة البارون، يضم خمسة عشر حلقة، وهو بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ريهام سعيد ، احمد سلامة ،ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبر، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، وهو من تأليف وإخراج المتميز  سامر خضر الذي يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن.

 

على جانب آخر تواصل ريهام سعيد تصوير مسلسل «بعد النهاية» مع نرمين الفقي، وهو من إخراج وائل عبدالحميد.

كما تخوض ريهام أيضآ تجربة سينمائية بفيلم "ما بعد الجنون" بمشاركة النجوم محمود حميدة وبسمة وشيرين رضا ومحمد الجوهرى ولأول مرة مشاركة المطرب مسلم.

وتقدم الإعلامية ريهام سعيد برنامجها الجديد بمحتوى أكثر تنوعا من خلال برنامج «صبايا الشمس»، والذى انطلق منذ قرابة 3 أشهر متخطيا الـ 120 مليون مشاهدة والبرنامج يعد امتدادا لبرامجها الاجتماعية الأكثر تفاعلا وخاصة في مجال العمل التطوعى والإنسانى والعلاج المجانى للآلاف من الحالات المرضية الحرجة.

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