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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غداً .. بوسي تطرح كليب "أرقص معايا"

بوسي
بوسي

روجت الفنانة بوسي، لاغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “ارقص معايا” من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

ونشرت بوسي، البرومو الخاص بالاغنية، وعلقت قائلة: “يوم واحد على فيديو كليب ارقص معايا، جديد الفنانة بوسي”.

 

يذكر أن تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ منة محمد، زوجة هشام ربيع الأولى من عقد قرانهما بعد عودته لها.

كما ردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح نشرها لـ صور تجمعها به عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة. 

ارقص معايا.. بوسي تنتظر طرح أغنيتها الجديدة

بمكياج جذاب.. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

زواج المطربة بوسي 

وفي أخر مايو 2022، تصدر حفل زفاف المطربة بوسى وهشام ربيع مواقع التواصل الاجتماعى. وتداول عدد كبير صور وفيديوهات حفل الزفاف وحازت إطلالة بوسى على إعجاب كبير من قبل متابعيها ، حيث ارتدت فستانا بتوقيع مصمم الأزياء الشهير هانى البحيرى. 

 

حفل زفاف بوسي

وكان  صدى البلد  انفرد بخبر زفاف المطربة الشعبية بوسي  على هشام ربيع  صاحب سلسلة محلات لتجميل الشعر والحلاقة .

واحتفلت بوسي بزفافها باحدي الفنادق الكبري بالقاهرة حيث قامت بتقديم الدعوة لعدد من أصدقائها المقربين في الفن وخارج الفن .

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