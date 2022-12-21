سيدة تقيم احتفالا بحكم الـ«خُلع» من زوجها بالطبل والمزمار البلدي بـ الغردقة

في واقعة غريبة شهدتها مدينة الغردقة مساء اليوم قامت سيدة بتنظيم حفلة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة وذلك لحصولها على حكم بالخلع ضد زوجها.

فوجئ سكان منطقة الكوثر بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ك، بإقامة السيدة الحفل بالطبل والمزمار البلدي ورقص الخيول وسماعات ضخمة وإضاءة ليزر بشارع مترو الذي يعد أكبر شوارع منطقة الكوثر، احتفالا بحصولها على حكم خلع من زوجها، ورفعت لافتة خلال الاحتفال «مبروك يا أم سليم على الخلع .

وأثارت الواقعة ردود أفعال من أهالي المنطقة بإقامة احتفال في الطريق العام، وطالب أهالي المنطقة الأجهزة المختصة بالتحقيق في الواقعة، لخروجها عن السلوكيات العامة وإقامة احتفال في الطريق العام دون تصريح.