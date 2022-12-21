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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موريتانيا وصندوق النقد الدولي يبحثان تعزيز التعاون في كافة المجالات

صدى البلد

بحث رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال مسعود، مساء اليوم الأربعاء، مع بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة جويل تيركويتز، رئيس بعثة تشخيص الحوكمة بالصندوق سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات.

وذكرت الحكومة الموريتانية، في بيان لها، أن المباحثات تناولت مختلف مجالات التعاون القائم بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية وسبل تعزيز هذا التعاون وتطويره ليشمل كافة المجالات.

حضر المباحثات محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، ومديرة ديوان رئيس الوزراء عائشة فال فرجس والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الرحيم ديدي ومحمد الأمين ولد الرقاني، مكلف بمهمة بالديوان.
 

رئيس الوزراء الموريتاني الحكومة الموريتانية محافظ البنك المركزي الموريتاني

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