تسريبات تكشف ألوان وتصميم الهاتف الأفضل من سامسونج Galaxy S23 Ultra

كشفت تسريبات حديثة عدد من التفاصيل بتصميم وألوان هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra والمقرر إطلاقه في بداية العام المقبل 2023 ، ضمن سلسلة هواتف Galaxy S23، وسيحصل الهاتف على تصميم مميز للغاية يختلف عن سابقه Galaxy S22 Ultra.

وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra سيتميز بعدد من الألوان منها الأبيض، والأسود، والأخضر، و البنى الفاتح أو “الكافيه”، والبنفسج الفاتح أو "الموف"، كما ستتطابق ألوان الهاتف مع ألوان القلم الذكي S Pen.

وفقا للموقع فإن هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra قد يحصل على عدد آخر من الخيارات اللونية منها الرمادي، والنبيتي، والأزرق السماوي، حيث تعمل شركة سامسونج على توفير عدد من الألوان المميزة لجذب فئة الشباب، حيث كان لإطلاق هاتف Galaxy S22 Ultra باللون الموف عاملا كبيرا في تحقيق مبيعات جيدة.

هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

وكانت أظهرت بعض الصور المسربة التصميم الذي سيأتي به Galaxy S23 Ultra ، حيث سيتميز الهاتف الرائد بشاشة منحنية مثقبة ذات حدود سوداء ضيقة، تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم في هذا الهاتف الذكي نسبة عالية جدا بسبب الحواف الرقيقة للغاية على جانبي الجهاز مما يشير إلى أنه سيأتي بشاشة كبيرة مناسبة للعمل مع القلم الذكي.

هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.8 بوصة، مع جودة QHD، وسطوع 2100 شمعة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودعم +HDR10، ودقة شاشة 1440 × 3080 بكسل، مع أنيق للغاية.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أول كاميرا رئيسية له دقة 200 ميجابكسل مع تسجيل الفيديو بجودة 8K، مع كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 10 ميجابكسل، مع كاميرا مقربة دقة 10 ميجا بيكسل بتقريب 3x احترافي وأخرى دقة 12 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.