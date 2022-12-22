عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. حفل فني للفنان وائل الفشني بمسرح سيد درويش بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، غدا الخميس، حفلا فنيا للفنان وائل الفشني وفرقته الموسيقية، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

غلق 49 منشأة وضبط 3754 حالة إشغال.. محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات


تجدر الإشارة إلى أن وائل الفشني تربى على صوت القارئ الشيخ طه الفشني أحد أعظم المنشدين مما ساهم في تكوين ثقافته الفنية، والتحق بمعهد الموسيقى لكن احترافه العزف كان سببا في عدم استكمال دراسته بالمعهد.

شارك للمرة الأولى كعازف إيقاع مع فرقة سويك، وقدم عزفا ذا نمط مختلف حيث أدخل آلات الإيقاع الشرقي على الموسيقى الغربية، واشتهر على نطاق كبير بعد تقديمه لعدد من تترات المسلسلات التليفزيونية.
 

الاسكندرية وائل الفشني محافظ الاسكندرية دار الاوبرا المصرية معهد الموسيقي سيد درويش دار الأوبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لن تسلم نفسها.. مفاجأة بشأن محاكمة منة شلبي وإحالتها للجنايات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. غداً

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

رئيس الكاف: 5 دول مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025

بالصوت والصورة|بيان عاجل من مرتضى منصور بعد حكم استمرار الحجز على أرصدة الزمالك

عاجل .. وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض تمهيداً لانضمامه للنصر السعودي

ترشيحاتنا

سفير روسيا بواشنطن: أوكرانيا والولايات المتحدة لا تريدان السلام وغير جاهزتين له

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على أغلب الأنحاء.. تفاصيل

خلال قصف أوكراني.. إصابة رئيس حكومة دونيستك الموالي لروسيا

الزراعة الفرنسية: نعيش أسوأ موجة من إنفلونزا الطيور

غرائب في قوانين المراة بتونس.. إلغاء بيت الطاعة أبرزها

أمطار رعدية ورياح شديدة.. تحذيرات بشأن طقس السعودية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل بداية السنة الجديدة| خبير يكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2023

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

القرية النائمة.. ما سبب سقوط عشرات السكان في سبات عميق على الحدود الروسية

لا تنظفوا المنازل ليلا .. لسبب صادم

فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ