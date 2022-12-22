اليوم.. حفل فني للفنان وائل الفشني بمسرح سيد درويش بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، غدا الخميس، حفلا فنيا للفنان وائل الفشني وفرقته الموسيقية، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



تجدر الإشارة إلى أن وائل الفشني تربى على صوت القارئ الشيخ طه الفشني أحد أعظم المنشدين مما ساهم في تكوين ثقافته الفنية، والتحق بمعهد الموسيقى لكن احترافه العزف كان سببا في عدم استكمال دراسته بالمعهد.

شارك للمرة الأولى كعازف إيقاع مع فرقة سويك، وقدم عزفا ذا نمط مختلف حيث أدخل آلات الإيقاع الشرقي على الموسيقى الغربية، واشتهر على نطاق كبير بعد تقديمه لعدد من تترات المسلسلات التليفزيونية.

