أسامة ربيع: لن يتم اقتطاع أموال من موازنة الدولة لصالح صندوق قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهدف من صندوق قناة السويس الجديدة هو استثمار جزء من موارده في تطوير الهيئة وزيادة مواردها، بجانب هدف أسمى وهو وجود فائض لأى طوارئ أو أى أزمة تمر بها قناة السويس أو تواجهها الدولة.

أسامة ربيع: يجب الفصل بين صندوق قناة السويس وأصول القناة

وقال ربيع، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الهيئة بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، والكاتب الصحفي كرم جبر، والكاتب الصحفي ضياء رشوان، لإلقاء الضوء على حصاد عام ٢٠٢٢ وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة، إنه "في أزمة السفينة “إيفرجيفن” كان الخبراء العالميون يقولون إن تلك الأزمة لن تقل مدتها عن ٣ أشهر، لكن إرادة المصريين تمكنت من حلها في ٦ أيام، لكن الأهم ماذا لو كانت تلك الأزمة طالت؟ كانت القناة هتبقى عايزه الدولة تنفق عليها بدل ما هو مطلوب منها توفر فلوس للدولة".

وأوضح أن الصندوق الجديد سيكون مراقبا من الدولة ومن وزارة المالية والجهاز المركزي، مشيرا إلى أنه هناك فصل كبير بين أموال الصندوق ومرفق قناة السويس كل منهم له رأس ماله واختصاصاته، ولن يتم اقتطاع أموال من موازنة الدولة لصالح صندوق قناة السويس.