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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة ربيع: قناة السويس تستمد حمايتها من الدستور والشعب المصري

أسامة ربيع
أسامة ربيع

أكد الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس؛ أننا كمصريين لا يمكن أبدًا التفريط في سيادة قناة السويس لأنها تستمد حمايتها من الدستور والشعب.

وأوضح أسامة ربيع خلال كلمته في مؤتمر قناة السويس، أن فكرة الصندوق قامت على أساس لقاء حصل مع الرئيس السيسي في 2019 منذ أن توليت رئاسة قناة السويس وأن حصيلة ما يجمعه الصندوق لصالح الطوارئ بعد ما تأكد الرئيس من عدم وجود صندوق للطوارئ خاص بالقناة.

كما تم استعراض فيديو للرئيس السيسي؛ وأكد فيه أن مشاركة الرأي العام في تمويل مشروع القناة كان الهدف الأصيل فيها هو خلق روح طيبة في مصر بعد روح الإحباط المسيطرة على الدولة بالكامل خلال هذه الفترة.

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