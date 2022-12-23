عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

6 كلمات تعالج 99 داء ويصرف الله بهن الحسد والسحر.. اغتنمها ليلة الجمعة

صدى البلد

واحدة من أكبر الأزمات التي أصبحت سمة عامة بين الناس في الوقت الراهن، وهي انتشار الإحباط واليأس بينهم، فحتى لو كنت ترى الواقع صعبًا، وأن طاقتك لها حدود ونهاية، ضع هذا المبدأ نصب عينيك، واستعن بـ6 كلمات فيهن القوة والمعجزة فضلاً عن أنها كنزا من كنوز الجنة، وهما ( لا حول ولا قوة إلا بالله ). 

كنز من كنوز الجنة 

لا حول ولا قوة إلا بالله جاء في فضلها العديد من الأحاديث النبوية المشرفة الصحيحة، ومنها ما ثبت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله ».

دعاء المطر.. احرص عليه يقضي الله حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب

دعوة الأم أشد من السحر.. تحذير شديد من الشيخ محمد أبوبكر

صدقة واحدة مش هتدفع فيها جنيه.. داوم عليها كل يوم قبل الظهر

34 أمرًا تعوذ منها النبي .. انتبه لها ينجيك الله

لا حول ولا قوة الا بالله تعالج 99 داء 


الإسلام دين الفطنة، وصدق وقوة البلاغ، ومن خلال جملة واحدة يستطيع المسلم، أن يطلب مائة رجاء من الله عز وجل.. ومن ذلك: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، فإنها تمنع 70 نوعًا من البلاء.. ذكر علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه انه كنز من كنوز الجنة وهو دواء لمائة داء، أدناهم الهم .  

سورة بالقرآن تفوق الفلق.. لها تأثير عجيب في الوقاية من العـين والحـسد

14 كلمة لمن قل إيمانه وتكاسل عن العبادة

رقية شرعية لعلاج الأطفال من مشاكل النطق والتلعثم.. مجربة

لو مش معاك فلوس تتصدق .. ردد هذا الدعاء

لا حول ولا قوة إلا بالله تبطل السحر 

ذكر "لا حول ولا قوة إلا بالله" كم أبطل الله به سحراً، وصرف حسداً، وقضى ديناً، وفتح باباً، وفرج كرباً، وشفى مريضاً، وأحدث معجزة. 

إذا رددت "لا حول ولا قوة إلا بالله" بيقين تكون قد تبرأت من قوة أهل الأرض كلهم وتبرأت من حولك وإرادتك وتصرفك، تكون قد أعلنت ضعفك وهزيمتك ووكلت الأمور لمن له الحول والقوة المطلقة في السموات والأرض وفوضت الأمر لمن يقول: { كن فيكون }


ذكر "لا حول ولا قوة إلا بالله" هو القوة لمن سقطت قواه ووهنت عزيمته، وأعلن ضعفه وفقره وانفراده وألمه وعجزه لخالقه.
 

كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة الا بالله تعالج 99 داء لا حول ولا قوة إلا بالله تبطل السحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

طبق البيض يخسر 20 جنيها| منتجي الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

رفع سعر الفائدة.. مكاسب كبيرة تنتظر الجنيه المصري ومفاجأة بشأن توافر الدولار

سبب هبوط أسعار الذهب في مصر .. بشرى للمقبلين على الزواج

مشهد تمثيلي بمسرح الجريمة..المتهمة اعترفت بقتل والدتها وتسجيل صوتي كلمة السر

أزمة جديدة.. حقيقة انسحاب ريال مدريد من كأس العالم للأندية|خاص

الصحة : رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات على مستوى المحافظات | تفاصيل

ترشيحاتنا

صدمة.. توقعات بإرتفاع أسعار الذهب أكثر من الضعف عالميا بحلول 2023

قيام الليل .. دعائه وفضله وكراماته لمن يواظب عليه

هانى رمزى: الفنان محمد صبحى علمنى الحرفية وفؤاد المهندس أبكاني

أول لاعب في تاريخ ليفربول.. رقم قياسي جديد لمحمد صلاح أمام السيتي

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 : تبدأ مرحلة جديدة

6 كلمات تعالج 99 داء ويصرف الله بهن الحسد والسحر.. اغتنمها ليلة الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

بحضور ابنتها وميس حمدان.. الصور الكاملة لإطلاق أغنية مي سليم الجديدة

طريقة تحضير كب كيك الكريسماس

دون أدوية.. تناول هذا النوع من الخضروات يخفف الاكتئاب

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ