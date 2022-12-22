الجيش الروسي: مناوراتنا مع الصين رد فعل لممارسات واشنطن في آسيا

أعلن رئيس أركان الجيش الروسي، فاليري جيراسيموف، أن مناورات الجيش الروسي مع نظيره الصيني تأتي كرد فعل لممارسات الولايات المتحدة في آسيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يهدفون إلى تكثيف المواجهة الجيوسياسية معنا في القطب الشمالي، كما أن الناتو يقوم بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز "جناحه الشمالي" ولن يبقى هذا الأمر بدون رد.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، بتقدم القوات الروسية في محور دونيتسك وتصفية عدد من المسلحين الأوكرانيين، كما تم إسقاط مقاتلتي ميغ 29 ومروحية أوكرانية في دونيتسك.

وجاء في البيان اليومي لوزراة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن القوات الروسية تواصل التقدم في محور دونيتسك وتقتل نحو 50 عسكريا أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني في دونيتسك وميكولايف وزابوروجيا.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين ومروحية في دونيتسك.