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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جنوب الوادى تمنح لقب أستاذ وأستاذ مساعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة

مجلس جامعة جنوب الوادى
مجلس جامعة جنوب الوادى

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا ، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، على ترشيح الدكتور إبراهيم مصطفي إبراهيم- الأستاذ المتفرغ بقسم الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس، لجائزة النيل فى العلوم الطبية.

 

 وافق المجلس على إنشاء لائحة الدبلوم المهنية لجودة الخدمات الصحية بكلية الطب، و على منح لقب أستاذ و أستاذ مساعد، لعدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث تمت الموافقة على التعيين في وظيفة أستاذ، للدكتور محمد اسماعيل أحمد عبد الكريم، بكلية العلوم، ووافق المجلس، على منح درجة الدكتوراه لـ 6 طلاب و درجة الماجستير لـ 24 طالبا من مختلف كليات الجامعة.

 

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كما وافق المجلس على منح اللقب العلمى للدكتور أحمد حلمى محمد أبو المجد، لوظيفة أستاذ بكلية التربية النوعية، وكل من الدكتور أحمد جابر عبدالرحيم، والدكتور سامح شتا محمد زيتون، بكلية الطب.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمى للدكتور عبيد محمود محمد أحمد لوظيفة أستاذ مساعد  بكلية الطب البيطرى، والدكتور رنا توغان أحمد بكلية الطب، والدكتور نهلة فتحى احمد بكلية الحاسبات والمعلومات.

 

ووافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من: الدكتور مريم فاوى أبو بكر، والدكتور عزة محمود جابر محمد، والدكتور سهير جاد الله أبوالنجا بكلية العلوم، والدكتور ليلى محمد عبد الكريم بكلية الآداب، والدكتور كريمة علاء الدين بكرى بكلية الطب البيطرى، وكل من الدكتور أحمد مجدى محمود حسن، والدكتور أحمد السبقى عبدالوارث والدكتور محمد أحمد أبو اليزيد والدكتور سمية رمضان على محمد، بكلية الطب.

جامعه جامعة جنوب الوادي أستاذ الأستاذ المتفرغ جائزة النيل الماجستير

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