أسماء إبراهيم في إطلالة ساحرة من سيارتها .. شاهد

تحرص الإعلامية أسماء إبراهيم، علي مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت أسماء إبراهيم، من داخل سيارتها مرتدية توب أنيقا باللونين البيج والأسود، واعتمدت ماكياج جذابا بالالوان الترابية، وتركت خصلات شعرها منسدلا علي كتفيها، مما نال إعجاب متابعيها.



واحتفلت الإعلامية أسما إبراهيم بخطبتها من المطرب الشاب موسى مؤخرًا، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها الشخصي وكان في شهر سبتمبر الماضي في حفل عائلي.



وتقدم أسما إبراهيم برنامج حبر سري، في موسمه الثالث، على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وتستضيف من خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

برنامج حبر سري

يأتي الموسم الثالث للبرنامج بعد النجاح الكبير الذى حققه بالموسم الاول والثانى، وأعلنت الإعلامية أسما إبراهيم بأن هذا الجزء سيكون به الكثير من المفاجآت المختلفة عن المواسم السابقة .