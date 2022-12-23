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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطأ شائع يهدر ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نبه إليه الشعراوي

قراءة سورة الكهف
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

يزداد البحث عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها، كأحد السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال بيان وخاطرة للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي كشف عن خطأ شائع عند قراءة سورة الكهف من يوم الجمعة.

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها 

صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها عصم من فتنة المسيح الدجال وأضيء له من تحت قدميه إلى عنان السماء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

كما روي موقوفًا عن عمر رضي الله عنه، وروي بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة".

وفي تحذير من خطأ شائع يقع فيه الكثيرون عند قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قال إمام الدعاة الشعراوي: إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ليست بدعة، لكن الخطأ في أن تقرأ علنًا، وعلى كل مسلم أن يقرأها بمفرده.

وأشار الشعراوي، خلال إحدى حلقاته عبر التلفزيون المصري، أن من الناس من يريد يسمع القرآن قبيل صلاة الجمعة، وهناك من يريد أن يصلي ، موضحا أن البدعة ليست في القراءة لكن في أن تحبس المسجد كله على أن يسمعك أثناء التلاوة.

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فضل قراءة سورة الكهف ووقتها

وفي بيان حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ووقتها، وفضلها، قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية سابقا، إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سُنَّة ، يُثابُ فاعلها ، موضحاً أنه تصح قراءتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة ، فيجوز قراءتها في أَيِّ وقتٍ بين هذين الوقتين . وأفضل وقتها من بعد فجر الجمعة إلى وقت صلاة الجمعة .

أما فضلها فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "مَن قرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجمُعةِ سطَعَ له نورٌ من تحتِ قَدَمِه إلى عَنانِ السماءِ يُضيءُ له يومَ القيامةِ ، وغُفِرَ له ما بينَ الجمُعَتَينِ" .

كما أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لما ورد في فضلها من أحاديث.

واستدل الأزهر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [رواه: الدارمي]، وعنه أيضًا، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

وأضاف المركز، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ومتى يكون وقت قراءتها؟» أن وقت قراءتها، فإنه تقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس.

وأفاد: فيكون وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.

سورة الكهف قراءة سورة الكهف يوم الجمعة السنن محمد متولى الشعراوي الشعراوي فضل قراءة سورة الكهف ووقتها مركز الازهر العالمي للفتوى

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