بعد خطوبتها .. أول رد فعل من سهر الصايغ | شاهد

شاركت الفنانة سهر الصايغ، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من احتفالها بخطوبتها.



ونشرت الصايغ، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أسأل الله أن يتم لنا الخير".

واحتفلت سهر الصايغ، بخطوبتها على طبيب الأسنان صلاح العباسي، وذلك فى حفل بسيط اقتصر على حضور أفراد العائلتين.



تعاقدت الفنانة سهر الصايغ على المشاركة في بطولة مسلسل «بابا المجال» مع النجم مصطفي شعبان، وإخراج أحمد خالد موسي، والذي بدأ تصويره أول ديسمبر الجاري.

وبعد فترة طويلة من التحضيرات وجلسات العمل التي جمعت بين مصطفى شعبان، والمخرج أحمد خالد موسي ومهندس الديكور خالد أمين، قرر صناع مسلسل «بابا المجال» بدأ تصوير أولى مشاهد العمل يوم أول ديسمبر المقبل.

مسلسل بابا المجال

مسلسل «بابا المجال» بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبدالرسول، هبة حسن، فرح يوسف ومن المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2023.