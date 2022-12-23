فضل كبير .. أفضل دعاء للميت يوم الجمعة

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة، الدعاء للميت له فضل كبير في هذا اليوم؛ لأن يوم الجمعة بالتحديد، الدعوة فيه مختلفة عن سائر الأيام؛ فهو يوم عظيم، وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم.. لذا، على المسلم أن يدعو للموتى، سواء كان أبيه أو أمه بالمغفرة، وفيما يلي عدة صِيَغْ لـ الدعاء للميت ليلة الجمعة.

أسألك اللهم في يوم الجمعة أن تغفر لفلان ذنوبه وأفعاله كافة، وأن ترحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.



اللهم في يوم الجمعة زِد من حسنات فلان إن كان من المحسنين، وتجاوز عنه إن كان من المسيئين، واغفر له إنك أنت الغفور الرحيم.



اللهم في يوم الجمعة اغفر ذنوب فلان، واملأ قبره بالنّور والسّرور.. أسألك اللهم في يوم الجمعة أن تتولّى فلانًا بمغفرتك ورحمتك، وأن تخفف عنه عذابك إن كان من المُعَذَّبين.. اللهم في يوم الجمعة أنزل من مغفرتك ورحمتك على فلان، واجعله بمنزلة الصّالحين والصّديقين والشهداء.



اللهم إن عبدك بجوارك وأنت يا الله خير من يكون بجوار عبادك، فاغفر له وارزقه الرضا التام عنه واجعل روحه رضيّة ومستبشرة وهانئة، وامنحه مقعدًا من نعيمك الذي لا ينفذ يا أكرم الأكرمين.



اللهم في يوم الجمعة خفف من وحده فلان واجعل عمله الصالح أُنسًا له في قبره.



اللهم في يوم الجمعة ارحم من غابوا غيابا أبديا، اللهم ابعث لهم نورا إلى يوم يبعثون، اللهم في يوم الجمعة أذق- (نقول اسم المتوفى)- الجنة ونعيمها، والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.



اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه، ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له، يا رب ارحم أبي واغفر له، واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة.



اللهم في يوم الجمعة، ارحم من ضمه التراب، واشف من أنهكه الوجع، وأغث من أثقله الهَمّ، واهدي من غرت الدنيا.



اللهم في يوم الجمعة، اسألك أن ترحم من هم تحت التراب، الذين يترقبون منا دعوة صادقة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا.

أفضل الأدعية للميت في ليلة الجمعة

أفضل الأدعية للميت في ليلة الجمعة، إنّ ليوم الجمعة فضلٌ عظيم، فقد خصّ الله- تعالى- به، أُمَّة مُحمَّد- عليه الصلاة والسّلام- وورد أنّ فيه ساعةٌ لاستجابة الدعاء؛ لذلك يُستحبّ الدعاء للميّت في هذا اليوم الفضيل، وأفضل الأدعية للميت في ليلة الجمعة نذكرها في السطور التالية:

أفضل الأدعية للميت في ليلة الجمعة اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم، واجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.



يوم الجمعة ساعة استجابة.. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا، وارزقهم الرضى بالقضاء، وعاجل الشفاء، شفاءً لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين.



ربي بقدر نور صباح الجمعة وأكثر؛ أنر قبر فقيدي، وبقدر سكون المقابر؛ أنزل الطمأنينة والسكون على روحه، وبقدر حاجته إلى رحمتك؛ ارحمه.



اللهم ارحم من رحل عن هذه الدنيا، ولم يبق سوى ذكره الطيب، يا رب في يوم الجمعة.



- اللهم ارحمه بقدر طيب قلبه ونيته الصافية، يا رب كان حسن الخلق والسيرة، يا رب ارحمه واغفر ذنبه، ونقه من الذنوب والخطايا، وأدخله الجنة، وارزقه الفردوس الأعلى.



اللهم إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة، أن ترحم من فارق ديارنا، وأصبح القبر داره.



اللهم اغفر لموتانا وموتي المسلمين وارحمهم بواسع رحمتك.



اللهم آنس وحشتهم ونور قبورهم واغفر ذنوبهم وارحمهم.



اللهم اجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتي تقوم الساعة يا عظيم.



اللهم في يوم الجمعة ارحم من هبت نسائم ذكراهم على القلوب بعد أن توارت أجسادهم تحت التراب، رحمكم الله يا من رحلتم طويلا، وجعلكم خالدين في جناته.



يا رب كل من انتقل إلى رحمتك؛ أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض، يخير بين أبوابها الثمانية، اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين.



ساعة استجابة يوم الجمعة.. يا الله من أبكتني الحياة بخبر موته، وفزع قلبي لرحيله، اللهم ارحم مَيِّتًا ما زال في قلبي حيًّا، وارحم موتانا وموتى المسلمين.



اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، واغفر لهم ووسع لهم قبورهم، واجمعنا بهم بجناتك، واجبر قلوبنا بعدهم.



اللَّهُمَّ أفسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فَقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.



اللهم في يوم الجمعة ارحم من غابوا غيابا أبديًّا، اللهم ابعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون.



اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمه التراب، واشفِ من أنهكه الوجع، وأغث من أثقله الهمّ، واهدِ من غرته الدنيا.



أدعية للميت ليلة الجمعة مكتوبة ومستجابه

أدعية للميت ليلة الجمعة مكتوبة ومستجابه، إنّ الإنسان بعد موته لا يحتاج إلا لرحمة الله -تعالى- وذلك لا يتأتّى إلاّ بالدّعاء له بالرحمة والمغفرة، فمن المعلوم أنّ رحمة الله واسعة، ومن أفضل الأيام عند الله تعالى يوم الجمعة لذا علينا في هذا اليوم الإكثار من أدعية للميت ليلة الجمعة مكتوبة ومستجابه التي نسردها في السطور التالية.

ونقول في أدعية للميت ليلة الجمعة مكتوبة ومستجابه، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.



(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النار).



اللهم إنه عَبْدُكَ وابنُ عَبْدِكَ وابنُ أَمَتِكَ، كان يشهدُ أن لا إله إلا أنتَ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ ورسولُكَ، وأنت أَعْلَمُ به، اللهم إن كان مُحْسِنًا فَزِدْ في حَسَناتِهِ، وإن كان مُسِيئًا فتَجَاوَزْ عن سيئاتِهِ، اللهم لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ، ولا تَفْتِنَّا بعدَه.



اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.



اللهم في هذه الليلة المباركة، أسألك أن تغفر لمن مات منا، وأن ترحمه وتتجاوز عن سيئاته يا رحمن يا رحيم، اللهم إنا استودعناك ميتنا، فكن له ومعه، واغفر له، وأسكنه جنات الفردوس الأعلى.



اللهم إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.



اللهم في يوم الجمعة جازِه بالإحسان إحسانا، وارحمه برحمتك الواسعة وتجاوز عن سيئاته يا أرحم الراحمين.



اللهم في يوم الجمعة ارحم عبدك فلان فهو محتاج إلى رحمتك، ووسّع اللهم في قبره ونفّس كربته إنّك أنتَ الرّحيم يا الله.



أسألك اللهم في يوم الجمعة أن ترحم عبدك الذي كان يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله.



اللهم في يوم الجمعة اغفر له وأكرم مدخله وأسبغ عليه من رحمتك وكرمك يا أرحم الرّاحمين.



أسألك اللهم في هذا اليوم المبارك أن ترحم عبدك الذي كان لكتابك تاليًا، ولأوامرك ملتزمًا، ولنواهيكَ تاركًا.

