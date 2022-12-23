أستاذ تغذية: الشاي الأخضر البديل الصحي للحصول على الكافيين

أكد الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن الشاي الأخضر ضمن المشروبات المنبهة ويختلف عن الشاي الأسود في نسبة الكافيين حيث أن نسبة الكافيين في الشاي الأسود تصل إلى 47 ميلليجرام كافيين لكل كوب يتناوله إنما الشاي الأخضر تكون النسبة معتدلة تصل إلى 28 ميلليجرام كافيين وبالتالي لا يسبب الإضرار التي تحدث من الكافيين كما يحتوي على مضادات الأكسدة وهي مهمة جدا في وقاية الجسم من الإصابة بالالتهابات.

وأوضح أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أنه فيما يختص بالاغذية المفروض تناولها خلال فترة الامتحانات وما يصاحبها من توترات يمكن اختصارها في نقاط عديدة أهمها وجبة الإفطار في مهمة جدا لأنها تعطي الطالب الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة الطالب عندما يتناول الإفطار يكون لديه القدرة بشكل أكبر على التحصيل والتركيز وتجعله متيقظ ولا يصاب بالصداع والتعب وقادر على تحصيل المقررات الدراسية بشكل أكبر



وأضاف حسونة في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " عندما يتناول الطالب الكميات المطلوبة التي يحتاجها ومناسبة لسنه ونشاطه فهو يحافظ على وزنه ورشاقته بالإضافة إلى تناول المياه فهي من أهم المكونات الغذائية التي يتناولها الإنسان لأنها تساعد الجسم على القيام بجميع الوظائف الخاصة به .

وتابع : " كما أن تناول المياه يؤدي إلى تركيز الطالب في الدراسة كما تساعد على تيقظه وخاصة المياه الباردة عندما يتناولها الإنسان يشعر باليقظة والانتعاش، ولابد أن يتم تناول المياه في فصل الشتاء ايضا حتى لا يصاب الجسم بالجفاف مما يؤثر على الاستذكار ".