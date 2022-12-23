مي كساب تنشر صورا جديدة لها عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة مي كساب متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي في الصور برفقة اختها وصديقه عمرها شذي، وكتبت" النهارده كان يوم من أسعد أيام حياتي كتب كتابي أختي وروح قلبي وصديقة عمري شذى ربنا يفرح قلبها هيه ووليد جوازه العمر يا عمري وأشيل ولادك بإذن الله بحبك يا أزوزه قوووي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير زغرطو يا بنات ".

ويذكر أنه قد شاركت الفنانة مي كساب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من كواليس مسلسل "العمدة" حيث تجسد شخصية اسمها ثريا في العمل المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

وظهرت مي كساب في الصورة التي نشرتها مرتدية "عباءة" مع المنتج محمد السعدي، علقت قائلة: "مع المنتج المحترم الأستاذ محمد السعدي، مسلسل العمدة، ثريا، رمضان 2023".