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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كأس العالم 2022.. الأرقام النهائية لحجم إنفاق المشجعين في مونديال قطر

كأس العالم 2022..
كأس العالم 2022.. اعرف الأرقام النهائية لحجم إنفاق المشجعين

أنفقت قطر المليارات من الدولارات ضمن استعداداتها لاحتضان لكأس العالم 2022، غير أن البيانات الأولية، تشير أيضا إلى أن المشجعين أنفقوا، بدورهم مبالغ كبيرة خلال حضورهم المباريات.

وبحسب بيانات شركة "فيزا" الراعي الرسمي للحدث، أنفق المشجعون في الملاعب بقطر، 39% أكثر مما فعلوا في الدورة التي احتضنتها روسيا عام 2018.

وتخص هذه المعطيات، الإنفاق الذي تم فقط عبر البطاقات التي تحمل علامة Visa التجارية، وهي البطاقات الوحيدة المقبولة في الملاعب.

وتصدر قائمة المشجعين المنفقين في الملاعب، كل من جمهور المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والمملكة المتحدة.

وشهدت المباراة النهائية التي جمعت الأرجنتين وفرنسا يوم 18 ديسمبر، أكبر  معدل إنفاق بين جميع المباريات.

ويأمل منظمو البطولة في قطر، بحسب بلومبرج، أن يوفر كأس العالم دفعة بقيمة 17 مليار دولار لاقتصاد البلاد، وأن يكون نقطة انطلاق تطوير قطاعات السياحة والترفيه.

رجحت وكالة رويترز أنه إلى حدود منتصف الحدث، لم يصل العدد الإجمالي للزوار إلى 1.2 مليون الذي توقعته قطر، خلال البطولة التي استمرت لمدة شهر.

وشكلت المسابقة نجاحا ماليا للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي قال إنه حقق 7.5 مليار دولار في هذه الدورة التي تجرى كل أربع سنوات، أي ما يزيد بمليار دولار عما كان متوقعا.

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