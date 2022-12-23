قوى عاملة بنى سويف: 47 وظيفة جديدة للأصحاء وذوي الهمم

حتى أول يناير 2023

تستمر مديرية القوي العاملة في بني سويف، في تلقي طلبات التشغيل علي 47 فرصة عمل للأصحاء والمعاقين بشركات القطاع الخاص، برواتب مجزية يتم تحديدها حسب المقابلة، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك بمصنع سيراميك في المنطقة الصناعية بالمحافظة.

وأشارت المديرية، إلى أن التقدم علي 42 فرصة للأصحاء في مكتب تشغيل بني سويف بجوار كلية الدراسات الإسلامية - شرق النيل، أو مقر المصنع بجوار مرور بني سويف للنقل الثقيل، يومي الإثنين والأربعاء لمدة أسبوعين تنتهي أول يناير 2023، حيث بدأ التقديم من يوم 18 ديسمبر 2022

وبالنسبة لـ 5 فرص عمل للمعاقين بمصنع للملابس الجينز بالمنطقة الصناعية أمام معهد العلوم الإدارية، وبدأت المقابلات من 19 ديسمبر الجاري.

وقالت المديرية إن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا .

وأشارت المديرية إلى أن الوظائف تتمثل في : 8 فرص مهندس كهرباء ، و 8 مهندس ميكانيكي، و10 فني خطوط ، و4 مراقب تكاليف ، و4 كيميائي ،و 4 أخصائي أمن صناعي، خبرة سنة، و 4 فني كهرباء.

ونوهت المديرية إلى أنه على راغبي الالتحاق بهذه الفرص التقدم إلى مكتب تشغيل بني سويف بجوار كلية الدراسات الإسلامية - شرق النيل ، أو مقر المصنع بجوار مرور بني سويف للنقل الثقيل، يومي الإثنين والأربعاء حتى أول يناير المقبل.

وقالت المديرية : إنه تم توفير 5 فرص عمل للمعاقين بمصنع الملابس الجينز بالمنطقة الصناعية أمام معهد العلوم الادارية ، وبدأت المقابلات 19 ديسمبر 2022

وأكدت المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا وصحياً، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات الوزارة أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليها شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.