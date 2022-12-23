رجل أعمال يمتلك شركة خاصة.. معلومات عن زوج المطربة شذى| خاص

فاجأت المطربة شذى ؛ جمهورها بإعلان عقد قرانها أمس على شاب من خارج الوسط الفني .

وتسائل الجمهور عن هوية زوجها وعن عمله .

علم صدى البلد ان زوج المطربة شذى هو رجل اعمال يمتلك احدى الشركات الخاصة في التجارة والتوزيع .



عقد قران شذى:

شهد المطرب هيثم شاكر، على عقد قران الفنانة شذى، على شاب خارج الوسط الفني، حيث تداول رواد السوشيال ميديا صور العروسين خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت شذى، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، صورة وهيثم شاكر يمضي على عقد قرانها، وعلقت: إني أطلب إنك تكون شاهد على عقد جوازي ده أكبر دليل على قيمتك عندي وشكرا ليك على كل السنين اللي عدت واللي جاية ربنا يخلينا لبعض يا أخويا وضهري وأطيب وأجدع هيثم في العالم".

أغنية اشتغاله ولا لأ

يذكر أن شذى طرحت في بداية العام الحالي، أحدث أغنياتها "اشتغاله ولا لأ"؛ من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، كما طرحت أغنية "مقلوبة حياتي"، من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

وكانت الفنانة شذى، عبّرت عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “مخ تخين”، والتي طرحتها مؤخراً.



وقالت شذى، في تصريح لـ “صدى البلد”: “الحمد لله بجد مبسوطة جدا ومبسوطة أكتر إن دي أول أغنية تنزل على قناتي على youtub .. لأني أول مرة يكون ليا قناة خاصة وطبعا دي كانت فكرة هاني عزيز”.