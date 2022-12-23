عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رجل أعمال يمتلك شركة خاصة.. معلومات عن زوج المطربة شذى| خاص

شذي
شذي

فاجأت المطربة شذى ؛ جمهورها بإعلان عقد قرانها أمس على شاب من خارج الوسط الفني .

وتسائل الجمهور عن هوية زوجها وعن عمله .
علم صدى البلد ان زوج المطربة شذى هو رجل اعمال يمتلك احدى الشركات الخاصة في التجارة والتوزيع  .


عقد قران شذى:

شهد المطرب هيثم شاكر، على عقد قران الفنانة شذى، على شاب خارج الوسط الفني، حيث تداول رواد السوشيال ميديا صور العروسين خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت شذى، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، صورة وهيثم شاكر يمضي على عقد قرانها، وعلقت: إني أطلب إنك تكون شاهد على عقد جوازي ده أكبر دليل على قيمتك عندي وشكرا ليك على كل السنين اللي عدت واللي جاية ربنا يخلينا لبعض يا أخويا وضهري وأطيب وأجدع هيثم في العالم".

أغنية اشتغاله ولا لأ

يذكر أن شذى طرحت في بداية العام الحالي، أحدث أغنياتها "اشتغاله ولا لأ"؛  من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، كما طرحت أغنية "مقلوبة حياتي"، من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

وكانت الفنانة شذى، عبّرت عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “مخ تخين”، والتي طرحتها مؤخراً.


وقالت شذى، في تصريح لـ “صدى البلد”: “الحمد لله بجد مبسوطة جدا ومبسوطة أكتر إن دي أول أغنية تنزل على قناتي على youtub .. لأني أول مرة يكون ليا قناة خاصة وطبعا دي كانت فكرة هاني عزيز”.

شذى المطربة شذى عقد قران شذى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

بيبسي كولا ترفع أسعار منتجاتها بدءا من يناير المقبل.. تفاصيل

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

رسميا.. الهلال السعودي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

الدولار يتراجع واليورو يرتفع عالمياً.. اعرف أسعار العملات اليوم

موضوعات متعلقة

بعد أسبوعين من طرحه.. إيرادات فيلم AVATAR تتجه لمليار دولار

أشرف زكي ضيف شرف مهرجان المنصورة المسرحي بدورته الثانية

وصول جثمان والد جومانا مراد لمسجد الشرطة والفنانة لا تفارقه

أخبار الفن.. عيد ميلاد محمد فؤاد.. مدحت صالح يطرح وبينا ميعاد.. وشروط حفل شيرين في الكويت

في ذكرى وفاة محيي الدين عبد المحسن.. أبرز المعلومات عنه

ذكرى ميلاد محمد رضا.. توفي في تصوير أحد مسلسلاته.. وأبرز محطاته الفنية

هشام ماجد وأحمد أمين يتعاقدان على فيلم سوبر زيرو

ميرنا وليد تشارك في الفيلم الفرنسي الورقة الثالثة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الإمارات بحبس مدير شركة.. لن تصدق ما جريمته

خطيب الأوقاف: محاسبة النفس ليست مقتصرة على العبادات.. والعاقل يعمر الدنيا بالدين

الصحة : 2.5 مليون وفاة سنويًا في العالم بسبب التدخين

رجل أعمال يمتلك شركة خاصة.. معلومات عن زوج المطربة شذى| خاص

خطيب الأوقاف: الصحابة كانوا يحاسبون أنفسهم ويخشون على إيمانهم

كشفت خيانة 1000 رجل.. حيلة بسيطة تفضح الزوج أمام زوجته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقدت قرانها أمس ..10 صور أثارت الجدل لـ ابنة عصام الحضري.. شاهد

برشاقة لافتة.. زوجة الحضري تتألق في عقد قران ابنتها

منتخب الكويت يزف خبر سارا لكريستيانو رونالدو.. ما القصة ؟

بفستان لافت.. شذى تبهر متابعيها في عقد قرانها| شاهد

فيديو

اتربيت على القناعة والرضا.. محمد رمضان يكشف سر همومه| فيديو جراف

مطرقة وماء مغلي.. تفاصيل صادمة لقاتلة أمها في بورسعيد| فيديو جراف

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ