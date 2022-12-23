علا غانم تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني أول يناير

تستعد النجمة علا غانم تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "توحة" والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل في أول يناير المقبل وخاصة أنها تقوم بمرحلة التحضيرات النهائية للعمل لتكون جاهزة لبدء التصوير.

تعود الفنانة علا غانم للشاشة الصغيرة من جديد. بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات، ومن المقرر أن تقدم علا غانم ضمن أحداث المسلسل شخصية فرانه تعمل في مخبز العيش، وذلك في إطار إجتماعي درامي.

أبطال المسلسل

ويشارك علا غانم في بطولة المسلسل حتى الآن عدد من النجوم أبرزهم أحمد بدير، انتصار، عابد عناني، دنيا المصري، مي القاضي وجاري التعاقد مع باقي الفنانيين المشاركين في العمل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2023.



وتدور قصة العمل حول مفهوم قوة الإرادة التي تدفعك نحو تحقيق ما قررت بلوغه وتصر على تنفيذه سواء في مجال دراستك في حياتك العاطفية أو في مجال عملك، فتقابل «توحة» صعوبات في الحياة مادية ومعنوية، من القريب والغريب لكن عليها تذليل تلك العقبات وتخطيها، فمن يدري ما سيكتب لها بالنهاية.

وأضاف النقلي في تصريحات صحفية إنه حاليا في إطار الإستعداد لبدء التصوير بمجرد الإنتهاء من بناء ديكورات الحارة ومعاينة أماكن التصوير الخارجي.