أخبار التعليم.. حالات تستدعي زراعة الرئة بعد نجاح أول عملية في مصر.. وأيمن عاشور يلتقي بوزير الإدماج الاقتصادي المغربي لبحث آليات التعاون بين البلدين

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم العالي: الإيسيسكو تعمل على بناء القدرات الوطنية لشباب الدول الأعضاء

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ورئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في دورته الرابعة عشر، اليوم الجمعة، الجلسة الافتتاحية للدورة 43 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، والتى تستمر على مدار يومي 23-24 ديسمبر الجاري، بحضور د. سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، الدكتور دواس تيسير دواس رئيس المجلس التنفيذى للإيسيسكو فى دورته 43، الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وعضو مصر في المجلس التنفيذي للإيسيسكو، ومشاركة أعضاء المجلس التنفيذى بالدول الأعضاء بالمنظمة، بمقر الإيسيسكو بالعاصمة المغربية الرباط.

بعد نجاح أول عملية في مصر.. حالات تستدعي زراعة رئة.. تفاصيل

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، نجاح أول زراعة رئة من متبرع حي داخل مستشفى عين شمس التخصصي، ليكون ذلك فتحاً طبياً جديداً في مجال زراعات الأعضاء، وجاءت الريادة لأطباء مصر ومستشفيات جامعة عين شمس في إدخال هذا النوع الجديد من الجراحات في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا وعدد من دول العالم.



رئيس هيئة تعليم الكبار لصدى البلد: 5 ملايين متحرر من الأمية خلال 7سنوات

أكد الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار أنه تم خلال الأعوام الماضية خلال الفترة من 2014/ 2015 وحتى 2021/ 2022 تم محو أمية ما يقرب من 4607842 أميًا، أى لدينا ما يقرب من 5 ملايين متحرر من الأمية.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يناقشان تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين

عقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها لمناقشة الوضع الصحي بالمحافظة للنهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والتنسيق التام بين جميع المستشفيات سواء الجامعية او التابعة لمديرية الصحة او التابعة للتأمين الصحي او التابعة للأمانة العامة من أجل دعم القطاع الصحي من خلال توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين جميع الجهات المعنية في المحافظة ، بما ينعكس إيجابياً على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مستشفيات القطاعين العام والخاص.

جامعة عين شمس تكشف شكل الورقة الامتحانية للترم الأول

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الكلية على الاستعداد لإقامة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.

أيمن عاشور يلتقي بوزير الإدماج الاقتصادي المغربي لبحث آليات التعاون بين البلدين

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتور يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المغربي، بحضور السفير/ ياسر عثمان سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب، ود. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، و أحمد مبارك سكرتير أول بسفارة جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالرباط.

جامعة القاهرة: إطلاق 87 قافلة تنموية شاملة بمبادرة حياة كريمة

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، تقريرًا حول مشاركة الجامعة الفعالة على مدار الـ 5 سنوات الأخيرة في المبادرات والفعاليات على كافة المستويات الرئاسية والأفريقية والعربية والدولية، بما يساهم في دعم الدور المجتمعي والتنموي والخدمي للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.