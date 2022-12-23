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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إصدار MALR | أول مجلة رسمية متخصصة عن وزارة الزراعة

مجلة زراعية
مجلة زراعية

أعلن مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن إصدار  شهري جديد ينضم إلى قائمة إصداراته الدورية التي يتم إعدادها.

ذكر المركز، ان الاصدار يحمل اسم  MALR، وهو مجلة رسمية اعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الاخبارية والملفات الزراعية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الدور التوعوي للوزارة، وتعريف المواطنين بما يتم إنجازه في هذا القطاع.


وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامي للوزارة، المشرف على مركز المعلومات الصوتية والمرئية، ان هذا الاصدار، سيكون  اضافة للجهاز الاعلامي بالوزارة ومركز المعلومات الصوتية والمرئية، ضمن خطة التطوير الشاملة، ورفع كفاءة المركز، وعمليات تحسين الاداء به، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتعددة، مع استغلال الامكانيات المتاحة الاستغلال الأمثل.


وتضم المجلة عددا من الابواب،  الثابتة التي تشمل التقارير والاخبار والملفات، فضلا عن المقالات الدورية التي يكتبها العاملين والخبراء بالقطاع الزراعي،  كذلك استعراض خدمات وزارة الزراعة واجراءات الاستفادة منها، فضلا عن انه موجهه لكافة المهتمين بالقطاع الزراعي ومديريات الزراعة، والباحثين، فضلا عن راغبي الاستثمار الزراعي، والهواه، وحتى الطفل، كما يعمل في تحرير المجلة، العاملين في الوزارة وجهازها الاعلامي انفسهم، حيث اخدت المجلة شعار: " كلمة من قلب الديوان".

واضاف الاعرج، ان المجلة هي مجلة دورية شهرية، يتم اعدادها بصيغة الكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الاعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كافة القطاعات والهيئات للنشر فيها.

واشار إلى ان المركز، لديه عدد من الإصدارات الدورية المتنوعة، التي تبرز أنشطة القطاع الزراعي المختلفة، واهمية القطاع، وما تم تحقيقه من انجازات على ارض الواقع، وضمن تلك الاصدارات: "الزراعة في اسبوع"، والذي يلقي الضوء بشكل مباشر  على ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، خلال اسبوع، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كذلك سلسلة "دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي"، كذلك اصدار "ارقام في الزراعة"، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصدار "أعياد قومية" والذي يتم من خلاله إبراز أهم مقومات الانتاج الزراعي في كل محافظة من محافظات مصر، ويتم نشره بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

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