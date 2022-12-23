عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. إزالة 8 حالات تعد ووقف بناء مخالف

وقف بناء مخالف
وقف بناء مخالف

تمكنت حملات تابعة للوحدة المحلية بالحامول ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 8  حالات تعدي، ووقف حالات من البناء المخالف بدون ترخيص، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف.

رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ .. صور

طارق عبد الرحمن مديراً للمركز الدولي للموارد البشرية والتعليم المستمر بجامعة كفر الشيخ


تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، من إزالة عدد من حالات التعدي منها إزالة في المهد عبارة عن مزرعة دواجن على أرض زراعية، عبارة عن مبنى بالبلوك، وإزالة مبنى من الطوب الابيض البلوك على مساحة 100 متر بقرية أبو سكين على الأرض الزراعيه، كما تم ازالة حالتي بناء مخالف بناء دور اول علوي بالطوب الأحمر بقرية عشرين على مساحة 100 متر تقريباً.

كما تابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة مبني بالطوب الأحمر في المهد بعزبة بدر قومسيون غرب، وإزالة مبنى بالطوب الأحمر دور أول في قرية السعادة التابعة للوحدة المحلية ببني بكار، وإزالة مبنى بالطوب الأحمر في المهد بعزبة عاشور، وإزالة شدة خشبية في المهد، وإزالة شدة خشبية للبناء في قرية إبيانة.


وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

محافظ كفر الشيخ الأراضى الزراعية البناء المخالف محافظة كفر الشيخ تعديات كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1700 جنيه

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ .. صور

رفع 215 طن قمامة في حملة نظافة مكبرة بكفر الشيخ

خطيب بكفر الشيخ: محاسبة النفس زاد المتقين وسبيل النجاة يوم الدين

مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تكثف فعاليات تدريب مركز أطفال التوحد

خلع بمفصل الحوض..نجاح إجراء جراحة دقيقة لمريض تعرض لحادث بكفر الشيخ

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم بكفر الشيخ

طارق عبد الرحمن مديراً للمركز الدولي للموارد البشرية والتعليم المستمر بجامعة كفر الشيخ

إقامة ملتقى توظيف لخريجي التعليم الفني المزدوج في كفر الشيخ .. صور

ترشيحاتنا

جوه الحجز .. تحرّك من الداخلية بشأن فيديوهات مزعومة على تيك توك

بعد حادث المسلح.. تظاهرات في باريس والشرطة الفرنسية ترد بالغاز المسيل للدموع

شدّ ميسي من الخلف| تحرّك فيفا بسبب الشيف نصرت باحتفال كأس العالم

محليا وقاريا.. الأهلي يشارك في 6 بطولات عام 2023

الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ

العلامة الكاملة.. الأهلي يهزم الزمالك 6-0 في جميع المراحل السنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| إطلالة ابنة الحضري في عقد قرانها.. هاني الناظر يحذر من عادات فصل الشتاء

مش أول مرة.. 10 إطلالات وضعت نادية الجندي في مأزق

عقدت قرانها أمس ..10 صور أثارت الجدل لـ ابنة عصام الحضري.. شاهد

برشاقة لافتة.. زوجة الحضري تتألق في عقد قران ابنتها

فيديو

مفاجأة صادمة عن مصير المتهم في قضية بورسعيد .. فيديو

انخفاض أسعار السلع والدولار .. ماذا يحدث بعد رفع الفائدة؟

معجزة.. قصة نجاة طفل تاه في محمية افريقية مليئة بالحيوانات المفترسة/فيديو جراف

مفاجأة في سعر الدولار وانهيار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ