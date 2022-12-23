كفر الشيخ .. إزالة 8 حالات تعد ووقف بناء مخالف

تمكنت حملات تابعة للوحدة المحلية بالحامول ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 8 حالات تعدي، ووقف حالات من البناء المخالف بدون ترخيص، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف.



تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، من إزالة عدد من حالات التعدي منها إزالة في المهد عبارة عن مزرعة دواجن على أرض زراعية، عبارة عن مبنى بالبلوك، وإزالة مبنى من الطوب الابيض البلوك على مساحة 100 متر بقرية أبو سكين على الأرض الزراعيه، كما تم ازالة حالتي بناء مخالف بناء دور اول علوي بالطوب الأحمر بقرية عشرين على مساحة 100 متر تقريباً.



كما تابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة مبني بالطوب الأحمر في المهد بعزبة بدر قومسيون غرب، وإزالة مبنى بالطوب الأحمر دور أول في قرية السعادة التابعة للوحدة المحلية ببني بكار، وإزالة مبنى بالطوب الأحمر في المهد بعزبة عاشور، وإزالة شدة خشبية في المهد، وإزالة شدة خشبية للبناء في قرية إبيانة.



وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.