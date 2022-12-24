دعاء معجزة يحقق كل ما تطلبه .. اغتنمه بـ 9 كلمات يجاب في الحال

يغفل الكثيرون عن دعاء معجزة يحقق كل ما تطلبه، خاصة إذا ما دعي به في هذا الوقت من الليل، ففي الثلث الأخير من الليل ساعة إجابة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل فيها المولى تبارك وتعالى فيعطي ويجيب ويغفر.

روى البخاري في صحيحه أن رسل الله صلى الله عليه وسلم قال: «ينزلُ اللهُ كلَّ ليلةٍ إلى السماءِ الدنيا، حين يبقى ثلثُ الليلِ الآخرِ ، فيقولُ: من يدعوني فأستجيبُ له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرُني فأغفرُ له».

دعاء معجزة يحقق كل ما تطلبه

الدعاء هو العبادة وأيضا هو مخ العبادة، فبه يدرك الإنسان رغباته ويحقق المستحيلات، قال عز من قائل:"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ"،، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الدعاء هو العبادة» . رواه أبو داود

وفي بيان دعاء معجزة يحقق كل ما تطلبه، قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي إنه إذا أراد الإنسان أن يحقق أمنية مستحيلة عليه بترديد دعاء تحقيق المستحيلات، موضحاً أنه على الإنسان أن يلزم ترديد دعاء تحقيق المستحيلات بكثرة بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام.

وأوضح أبو بكر عبر صفحته على “فيس بوك” أن دعاء تحقيق المستحيلات هو: “سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ”.

وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ». وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى هُدًى إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى ضَلَالَةٍ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا».

دعاء معجزة يحقق لك كل ما تطلبه

اللهم انى اسالك باسمك الأعظم الذى اذا دعيت به اجبت، اللهم انى اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى.. اللهم ياحى ياقيوم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لم تلم ولم تولد ولم يكن لك كفؤا احد، يا حليم ياكريم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يارب يا من احن على العبد من امه وابيه.

اللهم بحق العرش ومن علاه ,وبحق الوحي ومن أوحاه ,وبحق النبي ومن نبأه، وبحق البيــت ومن بنـاه، وي اسآمـع كل صـوت, يآجآمع كل فـوت, و يا بارئ النفوس بعد الموت آتــني فرجـا من عندك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبدك ورسولك.

اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا محمد حقق يا رب حلمي وظني فيك يا رب جميل فحقق يا الهي حسن ظني يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير أجل برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون.

يا رب بكلمة (كن) منك تسعد حياتي ربي قل لأمنياتي كوني وأجعل لي فيما أحب نصيب رباه قل لأحلامنا كوني، يارب أرزقنا فرحا يجعلنا نسجد لك باكين اللهم لا تجعل لنا أملا إلا بك اللهم حقق لنا جميعا مانتمنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صلي وسلم على رسول الله.

يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وامنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يارب العالمين.

اللهم إني ضيفك وأنت أكرم الاكرمين فبلغني كل ما أريد فليس ذلك عليك بعزيز. يا رب بكلمة (كن) منك تسعد حياتي ربي قل لأمنياتي كوني وأجعل لي فيما أحب نصيب رباه قل لأحلامنا كوني، يارب أرزقنا فرحا يجعلنا نسجد لك باكين.

يا ذخر من لا ذخـر لـه ويآ سنـد من لا سـند لـه ويا حرز من لا حرز لـه ويا غياث من لا غياث له ، ويا كنـز من لا كنـز له ويآ عز من لا عز له يا كريم العفو يا حسن آل تجاوز يا عون الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظـيم الرجـاء ، يا منقـذ الغرقـى يا منجـى الهلكـى، يا محسن يا مجمل يا منعـم يا مفضـل، انت انت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار، وضوء القمر وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء يالله يالله يالله يالله لا اله الا انت وحدك لاشريك لك ، يارباه، صلي على محمد وعلى ال محمد وافعل بنآ مآ أنت اهلة (ثم اسأل حاجتك ) اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويامن هو كل يوم في امر جديد اخرجني من حلق المضيق.. الى سعة الطريق بك ادفع مالا اطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

اللهم يا سميع يا بصير يا من هو على كل شيء قدير يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه يا ذا الجلال اللهم حقق امنياتى وبارك اللهم فيها، يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مجيب الدعوات يا قابل الحاجات يا سامع الأصوات.