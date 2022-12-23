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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: المشروع القومي لتنمية الأسرة خطوة جادة نحو الجمهورية الجديدة

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تولي اهتماما ضخما وواسعا بتنمية الأسرة المصرية، وتعزيز الخدمات المقدمة لها سواء في المجال الصحي أو التعليم أو تعزيز الوعي، إيمانا بأن الأسرة المصرية هى عماد كل تنمية ونهضة شاملة وأساس الجمهورية الجديدة في الوطن.

ونوه نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، بتصريحات رئيس الوزراء، والتي أكد فيها على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، ورفع الوعي الثقافي لديها، وتنظيم معدلات النمو السكاني، وغيرها من الأهداف السامية للمشروع بما يسمح بالارتقاء بالمجتمع.

وأشاد وكيل دينية الشيوخ، بالأهداف الضخمة لتنمية الأسرة المصرية، وفي صدارتها التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية.

ولفت نائب الشيوخ، إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، هو واحدا من المشاريع الضخمة التي تعول عليها مصر في الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، فهناك تنمية عمرانية شاملة وهناك تنمية انسانية موازية لها بكل قوة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، بالتأكيد على أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق تنمية شاملة وواعية على كافة المستويات في البلاد، وهو ما يحسب لها.

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