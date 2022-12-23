حلقة ميرهان حسين مع إسعاد يونس تتخطى 2 مليون مشاهدة

تخطى فيديو الفنانة ميرهان حسين، في صاحبة السعادة مع إسعاد يونس 2 مليون مشاهدة خلال يومين من طرح الحلقة، بعد تقليد النجمة نبيلة عبيد وإشادة الجمهور بموهبتها.

حلت ميرهان حسين ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، حيث تحدثت عن موهبتها في تقليد الفنانات، بالإضافة إلى حديثها عن أعمالها الفنية الجديدة ومشوارها الفني.

أعمال ميرهان حسين

فى سياق متصل، تصور ميرهان حسين حاليا المشاهد الأخيرة في مسلسل "مشوار الونش" مع محمد رجب، بالتزامن مع عرضه على قناة الحياة، حيث تنتهى ميرهان من دورها نهاية شهر ديسمبرالجارى اذ يتبقى لها أسبوع تصوير فقط.

وتجسد ميرهان حسين في أحداث العمل شخصية "نوارة" الفتاة الشعبية التي تعمل في محل بيع ملابس حريمى، وكشفت الحلقة الثانية من العمل عن زواجها العرفى من حسن الونش (محمد رجب) بعدما تعرف عليها في مكتب صديقه المحامى (صلاح)، وبدأت نواره في ملاعبة حسن بإرسال له عقد الزواج العرفى بينهما رغم أن حسن أكد لصديقه على تخلصه من هذا العقد.

وفى سياق آخر، تشارك ميرهان حسين في فيلم "اتنين للإيجار" مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتقدم ميرهان خلال الأحداث أغنية بعنوان "كلمتين وبس"، والعمل تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث.