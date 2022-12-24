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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 24-12-2022

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم السبت 24 - 12 - 2022 ؛ بعد موجة ارتفاع قوية خلال الأيام الماضية، وسجلت   أسعار الذهب عيار 21 اليوم ليسجل 1,690 جنيه، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 966 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1127 جنيهًا.

سعر الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 13520 جنيها.

 

أسعار الذهب فى مصر


وسجل الجرام عيار 24 : 1,931 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1690 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,491 جنيها، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,160 جنيها.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1740 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,474 و 1,491 جنيها.

أسعار الذهب في محلات الصاغة


وشهدت الأسعار صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15  ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

علق ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، على قرار وزير التموين بتشكيل لجنة إدارة مشروع دعم مصانع وورش المشغولات الذهبية، مؤكدا أن القرار سيؤدي إلى خفض سعر المصنعية.

وكشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن لجنة إدارة مشروع دعم مصانع وورش المشغولات الذهبية التي وجه وزير التموين بتشكيلها تدعم 250 ورشة صغيرة.

 

دعم الورش


وأوضح ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب،: “دعم 250 ورشة صغيرة سيكون من خلال ما تحتاجه الورشة سواء من حيث الخام أو الماكينات الحديثة أو الموديلات المتطورة”.


وأشار: “صناعة الذهب في مصر تحتاج على دعم خاصة بعد ارتفاع أسعاره”، مؤكدا: “دعم 250 ورشة صغيرة سيؤدي إلى مزيد من تشغيل العمالة”.

 

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