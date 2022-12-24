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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رونالدو ينشر علم فلسطين على حسابه بـ إنستجرام.. فما القصة؟

رونالدو
رونالدو

من بين مئات الصور التي وثقت لحظات حزنه وحسرته على الخروج من كأس العالم 2022، اختار «كريستيانو رونالدو» صورة مثيرة للدهشة من أجل نشرها على حسابه.

نشر أسطورة كرة القدم البرتغالي «كريستيانو رونالدو» صورة عبر حسابه على إنستجرام توثق لحظات حزنه على ضياع كأس العالم وفي خلفيتها "علم فلسطين".

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وبينما كان "البشت القطري" حاضرًا في صور ليونيل ميسي أثناء احتفاليات كأس العالم، أنار علم فلسطين صورة كريستيانو رونالدو.

كان العلم مرفوعًا بواسطة أحد الجماهير في المدرجات خلف النجم البرتغالي، وقد اختار رونالدو هذه الصورة من بين جميع صوره لنشرها مما أثار تساؤلات رواد السوشيال ميديا.

وحصدت الصورة 32.2 مليون إعجاب، وأكثر من مليون ونصف تعليق، بينما تضمن المنشور عدد من الكلمات المؤثرة التي شاركها رونالدو مع متابعيه.

كتب كريستيانو رونالدو: "كان الفوز بكأس العالم للبرتغال هو طموحي الأكبر خلال مسيرتي الكروية، لحسن الحظ فزت
بالعديد من الألقاب ذات البعد الدولي، منها مع البرتغال، ولكن وضع اسم بلدنا على أعلى درجة في العالم كان حلمي الأكبر، لقد قاتلت من أجل ذلك، لقد حاربت بشدة من أجل هذا الحلم".

واختتم كلامه قائلًا: "شكرا البرتغال، شكرا قطر

الحلم لطيفًا


كان الحلم لطيفًا بينما استمر ... الآن، من المأمول أن يكون التوقيت جيدًا ويسمح لكل واحد برسم خاتمته الخاصة".

والجملة الأخيرة هي أكثر ما أثار تساؤلات المستخدمين من رواد السوشيال ميديا، خاصة بعد جملة "السماح لكل واحد برسم خاتمته الخاصة".

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