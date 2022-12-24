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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقابل 1.5مليون دولار.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب النجم الساحلي

صدى البلد

كشف حاتم الرقيق رئيس قسم الإعلام والاتصال بنادي النجم الساحلي حقيقة وجود عرض رسمي من النادي الأهلي للتعاقد مع محمد الضاوي كريستو لاعب النادي التونسي.

وأضاف الرقيق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج جمهور التالتة الذي يقدمه إبراهيم فايق: لم يصلنا عرض رسمي من الأهلي للتفاوض من أجل ضم محمد الضاوي كريستو.

وأوضح الرقيق أن هناك مفاوضات شفهية من بعض الوسطاء للحديث عن اللاعب وانتقاله إلى الأهلي.

وقال الرقيق رئيس قسم الإعلام والاتصال بنادي النجم الساحلي إن محمد الضاوي أفضل لاعب في الدوري التونسي حاليا.

وأكمل الرقيق رئيس قسم الإعلام والاتصال بنادي النجم الساحلي: لم نحدد رقم مليون ونصف دولار لبيع كريستو إلى الأهلي.

وتابع: الأرقام المرتبطة بإتمام الصفقة غير صحيحة ولم نعلنها كل الاحتمالات مطروحة بشأن إدخال غرامة كوليبالي في صفقة بيع اللاعب للأهلي لإغلاق هذا الملف تماما.

وظهر الضاوي بمستوى جيد مع الفريق المُلقب بـ جوهرة الساحل حيث سجل 4 أهداف وصنع آخر في 6 لقاءات، في الدوري التونسي الممتاز هذا الموسم، وبشكل عام خاض 30 مواجهة مع فريقه، أحرز فيهم 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

وذكرت شبكة فوت 24 التونسية أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع النجم الساحلي بخصوص محمد الضاوي كريستو وهو اللاعب الذي يشغل مركز الجناح الأيمن في النجم الساحلي  فيما ذكرت إذاعة آي أف إم التونسية أن هناك اهتماما رسميا من جانب القلعة الحمراء لضم البالغ من العمر 19 عامًا.

القيمة التسويقية لمحمد الضاوي لاعب النجم الساحلي

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وحسب موقع ترانسفير ماركت فإن القيمة التسويقية للتونسي كريستو تبلغ 400 ألف يورو ويحق للنادي الأهلي أن يضمه في قائمته كلاعب تحت السن، باعتباره مواليد مايو 2003.

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