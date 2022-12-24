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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حراس مرمى السعودية وتونس والمغرب يتنافسون على لقب الأفضل في العالم

صدى البلد

أدرج الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي "الهلال"، محمد العويس، ‏في قائمة المنافسين على لقب "أفضل حارس مرمى في العالم" لسنة 2022.‏

المتنافسين على لقب أفضل حارس

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والقائمة التي نشرها الاتحاد على موقعه، تضم 25 مرشحا، من أبرزهم حارس مرمى منتخب الأرجنتين، إيمليليانو مارتينيز، وحارس مرمى منتخب فرنسا، لوريس، وحارس مرمى بولندا، تشيزني، وحارس مرمى منتخب كراوتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان رسمي، أن المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس في العالم من بينهم المغربي ياسين بونو "إشبيلية".

وبرز اسم محمد العويس خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، التي أقيمت في قطر، بعد أن ساهم في تحقيق فوز المنتخب السعودي التاريخي على منتخب الأرجنتين، في دور المجموعات.

وتضم قائمة المنافسين على لقب "أفضل حارس مرمى في العالم" لسنة 2022 من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عربي الجنسية آخر، وهو حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي والنادي "الصفاقسي"، أيمن دحمان.

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