حقيقة تعرض سعد سمير لظلم في النادي الأهلي.. اللاعب يُجيب

أكد سعد سمير لاعب فيوتشر أنه لم يتعرض للظلم في الأهلي، خلال فترة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأضاف سمير، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي، أنه من طلب الرحيل على سبيل الإعارة من رئيس الأهلي، محمود الخطيب، بحثا عن فرصة للمشاركة بشكل أكبر في المباريات، بعد غيابه لفترة ليست طويلة.

موقفه من موسيماني..

وأكد أن موسيماني لم يظلمه "فلكل مدرب وجهة نظر فنية في اختيار العناصر".

وعن مدى تأثر الفريق برحيله، قال سمير إن "الأهلي أكبر من أي لاعب، وهناك تواصل للأجيال دائما"، مشددا على أن الفريق رحل عنه لاعبون كبار، لكنه لم يتأثر واستمر في حصد الألقاب.

وأضاف أن أفضل فتراته في الملاعب، كانت مع مدربين مثل حسام البدري ومحمد يوسف ورينيه فايلر.

وعبر عن سعادته بالعلاقة الطيبة التي تربطه بإدارة وجماهير الأهلي، معتبرا أن مواقع التواصل الاجتماعي "سلاح ذو حدين"، حيث تمنح الشهرة للاعبين لكنها أيضا تضعهم تحت الميكروسكوب.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، إصابته في الرباط الصليبي للركبة بعد تعرضه للاصابة في المران.



إصابة أكرم توفيق



وتعرض أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي خلال للاصابة في مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

مران الأهلي، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانا قويا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات بدنية وخططية متنوعة في إطار تجهيز الجميع للمباريات المقبلة.