اقتحام واعتداء على حكم المباراة.. أزمة في القسم الثاني والسكة الحديد يستغيث

كشف حسام السيسى، المشرف العام على الكرة بنادى السكة الحديد، أنه ينتظر قرارات لجنة الحكام و المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم عقب إلغاء المباراة التي جمعت الفريق أمام الترسانة في دورى القسم الثانى مساء الجمعة.

وأوضح حسام السيسى خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت 2 أنه كان هناك اقتحام عدد كبير من المتواجدين في المدرجات عقب احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق السكة الحديد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، وتم الاعتداء على الحكم واللاعبين وبعض أفراد الجهاز المعاون، وهناك إصابات وذلك بعد القاء بعض الكراسى من المدرجات.

وأشار المشرف العام على الكرة بنادى السكة الحديد أنه لن يرفض استكمال المباراة، ولكن هذا القرار جاء من قبل حكم المباراة وكان هناك تعصب من قبل جمهور الترسانة.

وكانت لجنة المسابقات للقسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت عقد اجتماع طارئ اليوم السبت، لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد التي وقعت في دوري القسم الثاني.



وشهدت مباراة الترسانة والسكة الحديد الاعتداء على طاقم التحكيم بعد احتساب ركلة جزاء للسكة الحديد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.



وكان الحكم محمود دسوقى قرر إلغاء مباراة السكة الحديد والترسانة عقب التعدى عليه من قبل الجمهور المتواجد في المدرجات، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى والتي أقيمت على استاد نادى الترسانة.



وكان فريق الترسانة متقدما على منافسه السكة الحديد بهدف دون رد حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حيث قام الحكم محمود دسوقى باحتساب ركلة جزاء لفريق السكة الحديد ليقوم بعض الجمهور المتواجد بالاعتداء على الحكم وبعض أفراد الجهاز الفني لفريق السكة الحديد أيضا.



وقام أحد المتواجدين داخل ملعب المباراة باقتحام أرضية الملعب متوجهًا إلى الدسوقي وانهال عليه بالسب والتعدي اللفظي ثم اشتباك بالأيدي، لتتفاقم الأمور ويزيد عدد المتواجدين داخل أرضية الملعب.



وأجريت أمس الجمعة 8 مباريات ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة دورى القسم الثانى وجاءت نتائج اللقاءات كالتالى:



زد 1 / 0 كهرباء الإسماعيلية



بورتو 1 / 0 المصرية للاتصالات



الإنتاج الحربى 1 / 2 منتخب السويس



القناة 0 / 1 وادى دجلة



الإعلاميين 0 / 1 النصر



مستقبل وطن 4 / 2 إيستران كومبانى



العبور 0 / 0 بتروجت



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