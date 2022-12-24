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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الصين تواجه أخطر موجة لفيروس كورونا| تفاصيل

تفشي وباء كورونا
تفشي وباء كورونا بالصين

قالت صحيفة “ديلي ميل” أن ما يصل إلى 250 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا في أول 20 يومًا من شهر ديسمبر في الصين ، حسب تقديرات المسؤولين مع استمرار انتشار الفوضى الوبائية في البلاد. 

يعتقد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 18 في المائة من السكان قد أصيبوا ، بعد أن انقلبت بكين يو على سياسة  الخاصة بفيروس كورونا المثيرة للجدل الشهر الماضي.

وأوضحت الصحيفة   أن المستشفيات كانت  مكتظة وامتلأت المشرحة ، لكن الأرقام الرسمية تشير في الواقع إلى تراجع الحالات بسبب انقطاع الفحوصات.

سبب تفشي الوباء

يُعتقد أن انخفاض المناعة - وصولاً إلى معدلات التطعيم الضعيفة ونقص الإصابات السابقة، هو الدافع وراء الموجة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يموت ما يصل إلى مليون شخص بسبب الفيروس في الأشهر المقبلة. 

تفشي وباء كورونا بالصين

فيما  كشف سون يانغ ، نائب مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، عن أحدث الأرقام في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز،  ومن بينهم 37 مليون شخص أصيبوا يوم الثلاثاء وحده ، وهو ما يمثل حوالي 2.6 في المائة من سكان البلاد. 

قال يانج إن الفيروس ينتشر بمعدل أسرع ويقدر أن حوالي نصف بكين وسيتشوان مصابان بالفعل ، حسبما ذكرت مصادر. 

فيروس كورونا الصين أزمة وباء كورونا

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