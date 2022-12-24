وكيل اقتصاد وعلوم سياسية: ذوو الهمم رقم مهم في معادلة الدولة.. فيديو

قال ممدوح إسماعيل، وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية، إن ذوي الهمم رقم مهم في معادلة الدولة المصرية، كما أن الدولة المصرية تقدم همة عالية في رعاية هذه الفئة، وأيضا المجتمع يقدم دعما نفسيا وماديا ومعنويا لهم، متابعا: "الاحتفالية الرابعة هذا العام تنطلق يوم الأربعاء القادم تواكبا مع اليوم العالمي لتحدي الإعاقة".

وأضاف ممدوح إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن احتفالية ذوي الهمم في نفس يوم الاحتفال العالمي لمتحدي الإعاقة تمثل نوعا من التقدير والشكر لكل هذه الجهود والإنجازات التي تتحقق في ظل صعوبات كثيرة

وأشار إلى أن الدولة المصرية قدمت تسهيلات كثيرة لذوي الهمم، ومن بينها حجز وظائف بالشركات بنسبة 5%، وأيضا مزايا في ساعات العمل وتوفير الإجازات، والوعي العام المجتمعي بالبعد عن التنمر على هذه الفئة.

في سياق آخر، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيومـ تحت قيادة حمدية محمد شعبان، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنها سلمت خلال شهر ديسمبر 28 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لذوى الهمم، فضلا عن تنظيمها احتفالية لتوزيع 31 كشكا مجهزا بالبضاعة والثلاجات، بالإضافة إلى تسليمها 32 جهاز لاب توب على الطلاب ذوى الإعاقة البصرية بجامعة الفيوم.