«الصحة» تطلق حملة «طرق أبواب» لتقديم خدمات صحة الأسرة بمحافظة أسيوط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة «طرق أبواب» لتقديم خدمات صحة الأسرة، والصحة الإنجابية بمحافظة أسيوط، كثاني محافظة بعد الفيوم، وتستمر الحملة حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الاسرة المصرية والصحة الإنجابية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتوسع في خدمات صحة الأسرة بجميع المحافظات لمتابعة السيدات، وتوفير الخدمة في منازلهن بالمجان، للحفاظ على استمرارية إتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم البدء في تنفيذ حملة طرق الأبواب بـ6 مراكز في محافظة أسيوط، شملت «مركز أسيوط، والغنايم والقوصية، وأبنوب، وساحل سليم، وأبو تيج» وتستمر حتى 31 يناير 2023، لافتاً إلى أنه سيتم تعميم الحملة في جميع مراكز المحافظة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

ومن جانبه، نوه الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه أثناء الحملة يتم تسجيل المنتفعات إلكترونيًا على مستوى الإدارات الصحية، وذلك في إطار تنفيذ مسح صحي من «بيت لبيت» لحصر السيدات في سن الإنجاب، من خلال الاستعانة بالرائدات الريفيات في جميع المربعات السكنية.

وأفاد «عباس» بأن الحملة تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة، علاوة على ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات على استخدام الوسائل.

وقالت الدكتورة دعاء محمد علي رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، أنه تم توفير عيادات متنقلة في التجمعات السكنية، مشيرة إلى توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة وخاصةً الوسائل طويلة المفعول، وصرفها بالمجان للمنتفعات.